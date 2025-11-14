RCA - Damara : Inauguration de la "Mosquée de la Paix", reconstruite après les crises par le président de la République

Il était accompagné du Premier ministre Félix Moloua, du ministre d’État chargé de la Justice, Arnaud Djoubayé Abazène, de plusieurs membres du Gouvernement, de Mme la maire de la ville de Damara ainsi que de nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses. Les communautés musulmanes, chrétiennes et toute la population locale confondue ont également pris part massivement à l’événement.







Cette mosquée, reconstruite après les douloureux événements qu’a connus la République Centrafricaine et qui avaient entraîné la destruction de plusieurs lieux de culte, symbolise aujourd’hui le retour effectif de la paix.







La cérémonie s’est ouverte par une prestation des enfants de l’école coranique, venus souhaiter la bienvenue au chef de l’État et aux autorités présentes.







Dans son allocution, Mme Mandazou Germaine, maire de Damara, a exprimé sa profonde satisfaction pour l’aboutissement de ce projet :



« La paix est revenue. Oublions le passé et avançons ensemble », a-t-elle déclaré, invitant les fils et filles de Damara à revenir bâtir leur ville dans la quiétude. Elle a également salué l’engagement constant du président de la République en faveur de la paix et du développement en RCA.







Le président du Conseil islamique, Ahamat Deleris Rator, a quant à lui souligné que la reconstruction de cette mosquée est « la résultante de la paix retrouvée en RCA ». Il a rappelé que l’Islam est une religion de paix, d’où l’appellation Mosquée de la Paix et a réaffirmé le soutien de la communauté musulmane aux actions du chef de l’État, notamment celles visant la réhabilitation de plusieurs lieux de culte détruits.







Lors de cette cérémonie, quatre Imams ont été intronisés pour assurer le service religieux au sein du nouveau lieu de culte.





Prenant la parole, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a salué la mobilisation et l’unité de la population de Damara. Il s’est dit « très heureux de voir cette mosquée renaître par la volonté de Dieu », soulignant que ce lieu de prière est désormais le symbole d’une paix durable retrouvée. Il a remercié les habitants pour avoir, d’un commun accord, reconstruit cet édifice religieux où les prières seront désormais élevées en faveur de la Nation.







La cérémonie s’est achevée par la coupure du ruban en présence des Imams, suivie d’une prière inaugurale à l’intérieur de la nouvelle mosquée.

