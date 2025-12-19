RCA - Diplomatie : Rencontre fraternelle entre les Présidents Touadéra et Assoumani à Bangui

Un accueil chaleureux au Salon d'honneur



Malgré l'aspect impromptu de cette escale, le protocole d'État a mobilisé le salon d'honneur pour permettre aux deux chefs d'État de s'entretenir. Cet échange, marqué par une grande fraternité, souligne l'excellence des relations entre la République centrafricaine et l'Union des Comores.









Échanges sur les enjeux régionaux

Bien que le contenu des discussions soit resté privé, cette escale a permis aux deux dirigeants d'évoquer des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération Sud-Sud et les défis sécuritaires et économiques auxquels le continent fait face. Pour le Président Assoumani, cette halte à Bangui a été l'occasion de saluer les efforts de stabilisation menés par le Président Touadéra.









Bangui, un hub diplomatique

Cette rencontre illustre la position centrale de Bangui sur l'échiquier diplomatique régional. La capacité du Chef de l'État centrafricain à enchaîner une mission de proximité en province (Bangassou) et un accueil diplomatique de haut niveau démontre le dynamisme actuel de l'exécutif.

