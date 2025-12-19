Alwihda Info
AFRIQUE

RCA - Diplomatie : Rencontre fraternelle entre les Présidents Touadéra et Assoumani à Bangui


Alwihda Info | Par - 20 Décembre 2025


Le vendredi 19 décembre 2025, l'aéroport international Bangui M’Poko a été le théâtre d'un moment de diplomatie africaine privilégié. À peine rentré d'un déplacement à Bangassou, le Président de la République, le Pr Faustin Archange Touadéra, a tenu à accueillir personnellement son homologue comorien, le Président Azali Assoumani, lors de son escale dans la capitale centrafricaine.


RCA - Diplomatie : Rencontre fraternelle entre les Présidents Touadéra et Assoumani à Bangui


 

Un accueil chaleureux au Salon d'honneur


Malgré l'aspect impromptu de cette escale, le protocole d'État a mobilisé le salon d'honneur pour permettre aux deux chefs d'État de s'entretenir. Cet échange, marqué par une grande fraternité, souligne l'excellence des relations entre la République centrafricaine et l'Union des Comores.




Échanges sur les enjeux régionaux

 

Bien que le contenu des discussions soit resté privé, cette escale a permis aux deux dirigeants d'évoquer des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération Sud-Sud et les défis sécuritaires et économiques auxquels le continent fait face. Pour le Président Assoumani, cette halte à Bangui a été l'occasion de saluer les efforts de stabilisation menés par le Président Touadéra.




Bangui, un hub diplomatique

 

Cette rencontre illustre la position centrale de Bangui sur l'échiquier diplomatique régional. La capacité du Chef de l'État centrafricain à enchaîner une mission de proximité en province (Bangassou) et un accueil diplomatique de haut niveau démontre le dynamisme actuel de l'exécutif.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


