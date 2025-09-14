RCA : Discours du président Touadéra à la Table-ronde des investisseurs à Casablanca

Remerciements et relations bilatérales



Un pays de promesses et d'opportunités

Ressources minières : diamant, or, lithium, graphite, cobalt, et bien d'autres.

: diamant, or, lithium, graphite, cobalt, et bien d'autres. Agriculture : 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 3% sont exploités.

: 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 3% sont exploités. Énergie : Un potentiel hydroélectrique de 2 000 mégawatts largement inexploité.

: Un potentiel hydroélectrique de 2 000 mégawatts largement inexploité. Capital humain : Une population majoritairement jeune (49% de moins de 15 ans).



Des réformes pour un environnement attractif

Le président Touadéra a exprimé sa gratitude au Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour avoir accueilli et co-organisé cette rencontre. Il a souligné les excellentes relations bilatérales entre les deux pays, qualifiant le Maroc de pays frère et d'acteur clé de l'économie africaine.Après des décennies de conflits, le président a présenté la République Centrafricaine comme une "terre de promesses et d'opportunités", riche en ressources naturelles. Il a mis en avant les potentiels du pays en :Le PND 2024-2028 vise à mobiliserpour atteindre des objectifs ambitieux, tels que la réduction de la pauvreté et l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité.Le président Touadéra a insisté sur les réformes en cours pour moderniser le climat des affaires et lutter contre la corruption. Il a invité les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires dans le pays, notamment dans la transformation des matières premières et la construction d'infrastructures. Il a conclu en réaffirmant son engagement à offrir un environnement politique stable, des investissements sécurisés, et un partenariat "gagnant-gagnant".