AFRIQUE

RCA : Discours du président Touadéra à la Table-ronde des investisseurs à Casablanca


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a prononcé un discours le 14 septembre 2025 à l'occasion de l'ouverture de la Table-ronde des investisseurs pour le financement du Plan national de développement (PND-RCA 2024-2028) à Casablanca, au Maroc.


RCA : Discours du président Touadéra à la Table-ronde des investisseurs à Casablanca


 

Remerciements et relations bilatérales

 
Le président Touadéra a exprimé sa gratitude au Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour avoir accueilli et co-organisé cette rencontre. Il a souligné les excellentes relations bilatérales entre les deux pays, qualifiant le Maroc de pays frère et d'acteur clé de l'économie africaine.
 


Un pays de promesses et d'opportunités

 
Après des décennies de conflits, le président a présenté la République Centrafricaine comme une "terre de promesses et d'opportunités", riche en ressources naturelles. Il a mis en avant les potentiels du pays en :
  • Ressources minières : diamant, or, lithium, graphite, cobalt, et bien d'autres.
  • Agriculture : 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 3% sont exploités.
  • Énergie : Un potentiel hydroélectrique de 2 000 mégawatts largement inexploité.
  • Capital humain : Une population majoritairement jeune (49% de moins de 15 ans).
Le PND 2024-2028 vise à mobiliser 12 milliards de dollars pour atteindre des objectifs ambitieux, tels que la réduction de la pauvreté et l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité.
 


Des réformes pour un environnement attractif

 
Le président Touadéra a insisté sur les réformes en cours pour moderniser le climat des affaires et lutter contre la corruption. Il a invité les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires dans le pays, notamment dans la transformation des matières premières et la construction d'infrastructures. Il a conclu en réaffirmant son engagement à offrir un environnement politique stable, des investissements sécurisés, et un partenariat "gagnant-gagnant".
