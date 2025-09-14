RCA : Discours du président Touadéra à la Table-ronde des investisseurs à Casablanca

Remerciements et relations bilatérales
Le président Touadéra a exprimé sa gratitude au Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour avoir accueilli et co-organisé cette rencontre. Il a souligné les excellentes relations bilatérales entre les deux pays, qualifiant le Maroc de pays frère et d'acteur clé de l'économie africaine.
Un pays de promesses et d'opportunités
Après des décennies de conflits, le président a présenté la République Centrafricaine comme une "terre de promesses et d'opportunités", riche en ressources naturelles. Il a mis en avant les potentiels du pays en :
- Ressources minières : diamant, or, lithium, graphite, cobalt, et bien d'autres.
- Agriculture : 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 3% sont exploités.
- Énergie : Un potentiel hydroélectrique de 2 000 mégawatts largement inexploité.
- Capital humain : Une population majoritairement jeune (49% de moins de 15 ans).
Des réformes pour un environnement attractif
Le président Touadéra a insisté sur les réformes en cours pour moderniser le climat des affaires et lutter contre la corruption. Il a invité les investisseurs à saisir les opportunités d'affaires dans le pays, notamment dans la transformation des matières premières et la construction d'infrastructures. Il a conclu en réaffirmant son engagement à offrir un environnement politique stable, des investissements sécurisés, et un partenariat "gagnant-gagnant".