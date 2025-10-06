RCA : Faustin Archange Touadéra inaugure la plateforme multisports du Palais des Sports de Bangui

Un Espace au service de la jeunesse et de la cohésion
Construit par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ce nouvel espace est destiné à accueillir les pratiquants et les amateurs de diverses disciplines sportives, notamment :
- Le basketball
- Le handball
- Le Beach volley
- La boxe
- Les jeux de dames et d'échec.
Engagement pour le Développement du Sport
La présence du Chef de l'État témoigne de son attachement au développement des sports, qu'il a salué comme un facteur essentiel de paix, de cohésion et de développement du pays.
À la fin de la visite guidée, le Président Touadéra a annoncé des chantiers en perspective visant à améliorer les infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national.