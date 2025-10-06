Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Faustin Archange Touadéra inaugure la plateforme multisports du Palais des Sports de Bangui


Alwihda Info | Par - 6 Octobre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a procédé ce samedi 4 octobre 2025 à l'inauguration de la plateforme multisports d’entraînement au sein du Palais des Sports à Bangui.


RCA : Faustin Archange Touadéra inaugure la plateforme multisports du Palais des Sports de Bangui


 

Un Espace au service de la jeunesse et de la cohésion

 
Construit par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, ce nouvel espace est destiné à accueillir les pratiquants et les amateurs de diverses disciplines sportives, notamment :
  • Le basketball
  • Le handball
  • Le Beach volley
  • La boxe
  • Les jeux de dames et d'échec.
La plateforme est également dotée d'une salle de repos équipée ainsi que de magasins pour le stockage des kits sportifs.
 

Engagement pour le Développement du Sport

 
La présence du Chef de l'État témoigne de son attachement au développement des sports, qu'il a salué comme un facteur essentiel de paix, de cohésion et de développement du pays.


À la fin de la visite guidée, le Président Touadéra a annoncé des chantiers en perspective visant à améliorer les infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national.
Peter Kum
