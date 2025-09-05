Cet événement, placé sous l'égide du président de la République, Faustin Archange Touadéra, aura lieu du 22 au 24 octobre 2025.
Le FIP est présenté comme une rencontre stratégique ayant pour but de mobiliser des investisseurs du monde entier.
|
AFRIQUE
RCA : Forum pour l'Investissement et les Partenariats à Bangui
Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Septembre 2025
Le Cabinet Carat Investissements, en partenariat avec le Ministère des PMEPSP, organise la première édition du Forum pour l'Investissement et des Partenariats (FIP) à Bangui.
Cet événement, placé sous l'égide du président de la République, Faustin Archange Touadéra, aura lieu du 22 au 24 octobre 2025.
Le FIP est présenté comme une rencontre stratégique ayant pour but de mobiliser des investisseurs du monde entier.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle