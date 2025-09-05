Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Forum pour l'Investissement et les Partenariats à Bangui


Alwihda Info | Par - 6 Septembre 2025


Le Cabinet Carat Investissements, en partenariat avec le Ministère des PMEPSP, organise la première édition du Forum pour l'Investissement et des Partenariats (FIP) à Bangui.


RCA : Forum pour l'Investissement et les Partenariats à Bangui



  Cet événement, placé sous l'égide du président de la République, Faustin Archange Touadéra, aura lieu du 22 au 24 octobre 2025.
Le FIP est présenté comme une rencontre stratégique ayant pour but de mobiliser des investisseurs du monde entier.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

Tchad : Des panneaux solaires pour l'hôpital de Bardaï

Tchad : Des panneaux solaires pour l'hôpital de Bardaï

Tchad : Bilan de la riposte contre le choléra dans l'Est du pays Tchad : Bilan de la riposte contre le choléra dans l'Est du pays 05/09/2025

Populaires

Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala

05/09/2025

La RDC veut transformer ses ressources critiques en moteur d’industrialisation

05/09/2025

Tchad : Opération de curage des caniveaux à Koumra

05/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter