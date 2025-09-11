RCA : Hommage de la MINUSCA à deux Casques bleus tombés au service de la paix







La cérémonie, présidée par le Représentant spécial adjoint Mohamed Ag Ayoya, a réuni de hauts responsables de la MINUSCA et des Forces armées centrafricaines (FACA). Des éloges ont été rendus aux deux soldats, salués pour leur dévouement et leur sacrifice. L'Adjudant Konate Zie Adama a été décrit comme un "pionnier" doté d'une grande résilience, tandis que le Sergent-Chef Brak Da a été honoré comme un soldat exceptionnellement mature et fiable.







Dans une lettre de condoléances, la Représentante spéciale des Nations Unies, Valentine Rugwabiza, a salué leur service et leur engagement, rappelant que leur mort illustre le sacrifice ultime d'un valeureux Casque bleu au service de la paix.