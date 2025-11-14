RCA : Inauguration des locaux réhabilités du Centre National de Transfusion Sanguine grâce à la communauté

Tout a commencé par le mot de bienvenue de la directrice, Dre Régina Lenguetama, qui a souhaité la bienvenue à ses hôtes et adressé ses remerciements à l'ONG Sant'Egidio. Depuis cinq ans, celle-ci a accompagné le CNTS en apports en intrants pour la sécurité transfusionnelle et pour la création d'unités à Boda, Mongoumba, Boali, Damara, Sibut et Dékoa.







Elle a également exprimé les besoins croissants du CNTS, soulignant que l'amélioration des conditions de travail et la dotation en équipements pour ses antennes constituent une nécessité pour sauver la vie des patients nécessitant des produits sanguins pour leur traitement.





Quant au ministre, Professeur Richard Filakota, il a adressé, au nom du gouvernement, ses remerciements à la Coopération Italienne et à la Communauté Sant'Egidio pour leur appui.





La délégation s'est ensuite dirigée vers la plaque pour le dévoilement par le ministre. Le Nonce apostolique a ensuite prononcé une prière de bénédiction avant la coupure du ruban par le ministre intérimaire de la Santé et de la Population, suivie de la visite des locaux dirigée par la directrice dudit centre.

