AFRIQUE

RCA : L'ANE intensifie les préparatifs logistiques et lance la formation des formateurs pour les scrutins du 28 décembre


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


L’Autorité Nationale des Élections (ANE) de la République Centrafricaine a fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs des élections groupées prévues pour le 28 décembre 2025, soulignant une intensification des opérations logistiques et du renforcement des capacités.


Le nouveau Rapporteur général et Porte-parole de l’ANE, M. Zitongo Bodeman Jimmy Antony Aymard, a animé un point de presse ce vendredi à Bangui, en présence de plusieurs commissaires électoraux.

 

L'objectif était de présenter l'état d'avancement des préparatifs, notamment la finalisation d’étapes techniques et logistiques essentielles. Face aux médias, M. Aymard a apporté des éclaircissements pour :

  • Renforcer la transparence du processus.

  • Répondre aux inquiétudes du public.



L’ANE réaffirme ainsi son engagement à garantir une information fiable et accessible pour un climat électoral serein.

 

L’ANE poursuit à un rythme soutenu le déploiement des matériels non sensibles à travers tout le territoire centrafricain. Cette opération logistique d’envergure est rendue possible grâce à une synergie de moyens exceptionnelle :

  • Soutien de la MINUSCA : La MINUSCA joue un rôle pivot, assurant des rotations aériennes (hélicoptères et avions) pour acheminer les kits d’enregistrement et le matériel opérationnel dans les préfectures les plus éloignées.

  • Stratégie Double : La logistique combine un ballet aérien pour les zones difficiles et des convois de camions lourdement chargés sur les axes routiers principaux, assurant une couverture rapide et efficace de toutes les préfectures.

  • Appui des Partenaires : Le PAPEC (Projet d’Appui au Processus Électoral en Centrafrique) et les partenaires techniques et financiers (Nations unies, Union européenne, Union africaine, etc.) apportent un soutien multiforme (assistance technique, appui budgétaire, expertise).

 

 

Dans la continuité des préparatifs, l’ANE a annoncé le lancement officiel de la formation des formateurs pour les scrutins groupés.

  • Dates : Du 10 au 11 décembre 2025.

  • Objectif : Renforcer les compétences des cadres et agents qui seront chargés d’assurer, à leur tour, la formation de l'ensemble du personnel électoral sur le territoire national.



Cette session constitue une étape essentielle pour garantir un processus électoral crédible, inclusif, sécurisé et conforme aux standards démocratiques. L'ANE appelle toutes les parties prenantes à accompagner cette dynamique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


