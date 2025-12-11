Alwihda Info
RCA : L’ANE lance une campagne nationale pour le retrait des cartes d’électeur


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


L’Autorité Nationale des Élections (ANE) de la République Centrafricaine, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a lancé ce vendredi 12 décembre 2025 une vaste campagne de sensibilisation pour le retrait des cartes d’électeur.


Cette initiative s’étendra sur deux semaines, du 12 au 25 décembre 2025, et vise à garantir une large participation aux prochains scrutins.

 

  • Cible : Les milliers de citoyens nouvellement inscrits qui n’ont pas encore récupéré leur carte.

  • Procédure : L’ANE invite les nouveaux inscrits à se présenter dans leur centre d’enrôlement, munis de leur récépissé.

 

 

La campagne sera menée à l’échelle nationale et s'appuiera sur :

  • Des actions de proximité et des mobilisations communautaires.

  • Des messages radios et des interventions de relais locaux formés.

:

Le soutien du PNUD s’inscrit dans sa mission d’accompagnement des processus démocratiques et de renforcement de la participation citoyenne.

 

 

Pour les autorités électorales, le retrait rapide des cartes est essentiel au bon déroulement des opérations électorales futures. Il permet notamment :

  • D’éviter les encombrements de dernière minute le jour du scrutin.

  • De corriger d’éventuelles erreurs sur les documents.

  • D’assurer que chaque citoyen inscrit puisse exercer pleinement son droit de vote.



L’ANE appelle ainsi les citoyens concernés à se mobiliser immédiatement pour contribuer à la réussite du processus démocratique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


