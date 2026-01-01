Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : L’ANE publie les premiers résultats partiels, le pays retient son souffle


Alwihda Info | Par - 2 Janvier 2026


L’Autorité Nationale des Élections (ANE) a franchi une étape décisive ce jeudi 1er janvier 2026 en rendant publics les premiers résultats partiels du scrutin présidentiel du 28 décembre dernier. Entre transparence technique et appels au calme, le processus de compilation entre dans sa phase critique.


RCA : L’ANE publie les premiers résultats partiels, le pays retient son souffle
 

Quatre jours après le vote, la fumée commence à s'élever des centres de compilation. Le Président de l’ANE a officiellement lancé la série de publications progressives des résultats, portant sur une première centaine de bureaux de vote. Ces chiffres initiaux, bien qu'encore très partiels, donnent un aperçu de la tendance à Bangui, dans les provinces et au sein de la diaspora.




La "cuisine" électorale sous haute surveillance


Au cœur de ce dispositif se trouve le Centre de Traitement des Données (CTD). Pour couper court aux rumeurs et garantir l'intégrité du scrutin, l'ANE a renforcé ses équipes techniques.

Des informaticiens et des vérificateurs ont été recrutés massivement pour assurer trois missions essentielles :

  1. La saisie des procès-verbaux (PV) physiques.

  2. La vérification de la conformité des signatures et des scellés.

  3. La consolidation des données pour éviter les doublons ou les erreurs de calcul.





Calendrier de publication : La date du 5 janvier en ligne de mire


L'institution électorale ne compte pas s'arrêter là. Le Président de l'ANE a précisé que la diffusion des résultats se fera par "vagues successives" pour maintenir un flux d'information constant vers le public.


 
 

Échéance Objectif
1er - 4 janvier Publication progressive des résultats partiels par zone.
5 janvier 2026 Date limite pour la publication de la totalité des résultats provisoires.
Période post-5 janv. Phase de contentieux devant la Cour Constitutionnelle.



Un appel à la maturité démocratique


Face à la tension naturelle qui accompagne l'attente des résultats, l'ANE a multiplié les appels à la retenue. En invitant les candidats et leurs partisans à la patience et au calme, l'organe électoral rappelle que seule la voie légale doit prévaloir pour toute contestation.

 

« Ces premiers résultats sont une étape, pas une fin en soi », rappellent les observateurs locaux. La crédibilité de cette élection reposera sur la capacité du CTD à traiter les milliers de PV restants avec la même rigueur que cette première centaine publiée.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

Tchad : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi d’habilitation du gouvernement

Tchad : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi d’habilitation du gouvernement

Tchad : un groupe de jeunes jugés pour consommation de stupéfiants, l'un condamné à 5 ans ferme Tchad : un groupe de jeunes jugés pour consommation de stupéfiants, l'un condamné à 5 ans ferme 31/12/2025

Populaires

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province

01/01/2026

Tchad : Les soldats du Salamat à l’honneur pour la 18ᵉ édition de la Fête des Armées

01/01/2026

Tchad : célébration de la 18ᵉ édition du Réveillon des Armées dans la Zone de Défense n°2

01/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter