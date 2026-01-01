RCA : L’ANE publie les premiers résultats partiels, le pays retient son souffle

Quatre jours après le vote, la fumée commence à s'élever des centres de compilation. Le Président de l’ANE a officiellement lancé la série de publications progressives des résultats, portant sur une première centaine de bureaux de vote. Ces chiffres initiaux, bien qu'encore très partiels, donnent un aperçu de la tendance à Bangui, dans les provinces et au sein de la diaspora.









La "cuisine" électorale sous haute surveillance



Au cœur de ce dispositif se trouve le Centre de Traitement des Données (CTD). Pour couper court aux rumeurs et garantir l'intégrité du scrutin, l'ANE a renforcé ses équipes techniques.



Des informaticiens et des vérificateurs ont été recrutés massivement pour assurer trois missions essentielles :



La saisie des procès-verbaux (PV) physiques. La vérification de la conformité des signatures et des scellés. La consolidation des données pour éviter les doublons ou les erreurs de calcul.









Calendrier de publication : La date du 5 janvier en ligne de mire



L'institution électorale ne compte pas s'arrêter là. Le Président de l'ANE a précisé que la diffusion des résultats se fera par "vagues successives" pour maintenir un flux d'information constant vers le public.









Échéance Objectif 1er - 4 janvier Publication progressive des résultats partiels par zone. 5 janvier 2026 Date limite pour la publication de la totalité des résultats provisoires. Période post-5 janv. Phase de contentieux devant la Cour Constitutionnelle.





Un appel à la maturité démocratique



Face à la tension naturelle qui accompagne l'attente des résultats, l'ANE a multiplié les appels à la retenue. En invitant les candidats et leurs partisans à la patience et au calme, l'organe électoral rappelle que seule la voie légale doit prévaloir pour toute contestation.







« Ces premiers résultats sont une étape, pas une fin en soi », rappellent les observateurs locaux. La crédibilité de cette élection reposera sur la capacité du CTD à traiter les milliers de PV restants avec la même rigueur que cette première centaine publiée.

