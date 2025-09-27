RCA : La 23ᵉ promotion de Gendarmerie rend hommage à ses frères d’armes en soutenant leurs orphelins

Solidarité et devoir de mémoire

« Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. »

Au nom de toute la promotion, la présidente, le Sous-Lieutenant Patricia Selesson, Cheffe de la brigade motorisée de PK12, a exprimé sa compassion et la détermination de ses pairs à « voler au secours des enfants de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur ».L'Adjudant Jacob Kattin a précisé que cette initiative était inspirée par le livre de Jacques 1:27, soulignant l'importance de l'assistance aux orphelins et aux désœuvrés.Le message central adressé aux nombreux enfants présents était un appel à l'excellence et à la persévérance :Ce conseil encourage les enfants à dépasser l'œuvre de leurs parents disparus et à devenir des citoyens exemplaires pour la nation. Cette action réaffirme l'esprit de corps et la solidarité au sein de la Gendarmerie Nationale centrafricaine.