AFRIQUE

RCA : La 23ᵉ promotion de Gendarmerie rend hommage à ses frères d’armes en soutenant leurs orphelins


Alwihda Info | Par - 28 Septembre 2025


La 23ᵉ promotion de la Gendarmerie Nationale, baptisée « Général Ngbale Ambroise », a célébré ses 19 ans de service en organisant une action de solidarité. Ce samedi 27 septembre 2025, les membres de la promotion ont procédé à la remise de kits scolaires aux enfants orphelins de leurs frères d'armes, lors d'une cérémonie tenue à la place d'armes Martin Lingoupou.


Solidarité et devoir de mémoire

 
Au nom de toute la promotion, la présidente, le Sous-Lieutenant Patricia Selesson, Cheffe de la brigade motorisée de PK12, a exprimé sa compassion et la détermination de ses pairs à « voler au secours des enfants de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur ».

 
L'Adjudant Jacob Kattin a précisé que cette initiative était inspirée par le livre de Jacques 1:27, soulignant l'importance de l'assistance aux orphelins et aux désœuvrés.


Le message central adressé aux nombreux enfants présents était un appel à l'excellence et à la persévérance :
« Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. »


Ce conseil encourage les enfants à dépasser l'œuvre de leurs parents disparus et à devenir des citoyens exemplaires pour la nation. Cette action réaffirme l'esprit de corps et la solidarité au sein de la Gendarmerie Nationale centrafricaine.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


