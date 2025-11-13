RCA : La COMNAT-ALPC reçoit un appui logistique crucial de la MINUSCA

Cet appui logistique permettra à la COMNAT-ALPC de poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action national 2024-2028 de lutte contre la prolifération des armes à travers tout le territoire.







Le Contexte d'une RCA en proie aux armes illicites

La nécessité de cette lutte est renforcée par les statistiques : selon le Service de lutte anti-mines de l’ONU (UNMAS), depuis le 1er janvier 2025, plus de 650 incidents impliquant des armes à feu ont été enregistrés dans le pays. Ces armes favorisent la criminalité et alimentent les violences. La lutte contre leur prolifération reste donc un combat collectif pour une RCA plus sûre et apaisée.







Benjamin Saraganza, président de la COMNAT-ALPC, s’est réjoui de ce geste. Il a souligné que « Ce don arrive à un moment crucial où la COMNAT-ALPC, tant au niveau central que dans ses directions régionales, fait face à des défis majeurs : intensifier la sensibilisation à la paix et à la sécurité et inciter les populations à remettre volontairement les armes illégalement détenues », a-t-il déclaré.

