Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : La COMNAT-ALPC reçoit un appui logistique crucial de la MINUSCA


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC) a réceptionné, ce 13 novembre, à Bangui, sept motos ainsi que des équipements de sécurité offerts par la MINUSCA. Ce don soutient la décentralisation et le fonctionnement opérationnel des sept bureaux régionaux de la Commission.


RCA : La COMNAT-ALPC reçoit un appui logistique crucial de la MINUSCA


 

Cet appui logistique permettra à la COMNAT-ALPC de poursuivre la mise en œuvre du Plan d’action national 2024-2028 de lutte contre la prolifération des armes à travers tout le territoire.

 

Le Contexte d'une RCA en proie aux armes illicites

 

La nécessité de cette lutte est renforcée par les statistiques : selon le Service de lutte anti-mines de l’ONU (UNMAS), depuis le 1er janvier 2025, plus de 650 incidents impliquant des armes à feu ont été enregistrés dans le pays. Ces armes favorisent la criminalité et alimentent les violences. La lutte contre leur prolifération reste donc un combat collectif pour une RCA plus sûre et apaisée.

 

Benjamin Saraganza, président de la COMNAT-ALPC, s’est réjoui de ce geste. Il a souligné que « Ce don arrive à un moment crucial où la COMNAT-ALPC, tant au niveau central que dans ses directions régionales, fait face à des défis majeurs : intensifier la sensibilisation à la paix et à la sécurité et inciter les populations à remettre volontairement les armes illégalement détenues », a-t-il déclaré.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/11/2025

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

Tchad : à N'Djamena, incendie domestique dans le 9e arrondissement, quartier Walia Hadjaraï Tchad : à N'Djamena, incendie domestique dans le 9e arrondissement, quartier Walia Hadjaraï 13/11/2025

Populaires

PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?

13/11/2025

Tchad : examen des différents projets de l'association Bet Al-Nadjah en cours à Moundou

13/11/2025

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

13/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - Achta Mahamat

Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler

Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ? Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter