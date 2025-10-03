Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : La France lance la 2e année du projet Fonds Équipe France pour l’égalité de genre à Sibut


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


L’Ambassadeur de France en République Centrafricaine a officiellement lancé à Sibut la deuxième année du projet Fonds Équipe France intitulé « Sortir des stéréotypes de genre pour réussir ensemble ». Cette initiative ambitieuse vise à transformer les normes sociales, coutumes et comportements qui continuent de limiter le plein potentiel des femmes en RCA.


RCA : La France lance la 2e année du projet Fonds Équipe France pour l’égalité de genre à Sibut


 

Un programme inclusif et multidimensionnel

 
Ce projet intègre un large programme d’action conçu pour un changement durable, impliquant directement plus de 600 jeunes des communautés locales.
  Les activités se structureront autour de quatre axes majeurs :
  • Sensibilisation et Plaidoyer pour déconstruire les stéréotypes.
  • Formation pour renforcer les compétences.
  • Mise en place d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour l'autonomisation économique des femmes.
 

Partenariat et Engagement Local

 
La mise en œuvre du projet est assurée par une coalition de partenaires engagés : Dan Church Aid (DCA), la Fondation Vegas, et l’ONG CATDEC, qui travailleront en étroite collaboration avec les communautés de Sibut.y

 
La cérémonie a également permis à l’Ambassadeur d’échanger avec les autorités locales, dont la Gouverneure Lucienne Baka de la région 4 de Kagas, le Sous-préfet et le Maire de Sibut, pour discuter des défis spécifiques de la localité.

 
En tant que premier bailleur mondial de fonds en faveur des organisations féministes dans les pays du Sud, la France réaffirme son engagement ferme en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et du renforcement des droits des femmes et des filles.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Lancement de la Campagne de Sensibilisation "Zéro Choléra" dans le Ouaddaï

Tchad : Lancement de la Campagne de Sensibilisation "Zéro Choléra" dans le Ouaddaï

Le Tchad pose un jalon historique pour l'avenir de son Aviation Civile avec l'OACI Le Tchad pose un jalon historique pour l'avenir de son Aviation Civile avec l'OACI 03/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Tchad : le ministère de la Santé réceptionne un lot d’équipements de chaîne de froid offert par Africa CDC

02/10/2025

Tchad : le projet de loi sur le secret bancaire renvoyé à la Commission des affaires économiques et financières

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter