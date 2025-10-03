RCA : La France lance la 2e année du projet Fonds Équipe France pour l’égalité de genre à Sibut

Un programme inclusif et multidimensionnel

Sensibilisation et Plaidoyer pour déconstruire les stéréotypes.

et pour déconstruire les stéréotypes. Formation pour renforcer les compétences.

pour renforcer les compétences. Mise en place d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) pour l'autonomisation économique des femmes.

Partenariat et Engagement Local

Ce projet intègre un large programme d’action conçu pour un changement durable, impliquant directement plus de 600 jeunes des communautés locales.Les activités se structureront autour de quatre axes majeurs :La mise en œuvre du projet est assurée par une coalition de partenaires engagés : Dan Church Aid (DCA), la Fondation Vegas, et l’ONG CATDEC, qui travailleront en étroite collaboration avec les communautés de Sibut.yLa cérémonie a également permis à l’Ambassadeur d’échanger avec les autorités locales, dont la Gouverneure Lucienne Baka de la région 4 de Kagas, le Sous-préfet et le Maire de Sibut, pour discuter des défis spécifiques de la localité.En tant que premier bailleur mondial de fonds en faveur des organisations féministes dans les pays du Sud, la France réaffirme son engagement ferme en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et du renforcement des droits des femmes et des filles.