AFRIQUE

RCA : La MINUSCA et la Police Nationale sensibilisent les moto-taxis du 6ᵉ arrondissement à la sécurité routière


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


Une session de sensibilisation d'une journée a réuni plus de 100 conducteurs de moto-taxi et des agents de la Police Judiciaire du 6ᵉ arrondissement de Bangui. L'initiative, portée conjointement par la composante Police de Proximité de la MINUSCA et la Police Nationale, s’est déroulée sous le slogan : « La route tue ! Ensemble, prévenons et luttons contre les accidents de la route ».


RCA : La MINUSCA et la Police Nationale sensibilisent les moto-taxis du 6ᵉ arrondissement à la sécurité routière


 

Cet atelier visait à renforcer les connaissances des participants sur les risques liés à la circulation routière, dans un contexte où les accidents sont devenus monnaie courante sur les routes de Bangui.

 

La cérémonie officielle de lancement a été marquée par la présence du Contrôleur général de Police Ahmed nait Elhocine, chef du pilier développement de l'UNPOL, et du Capitaine de police Gomossa Serge, représentant personnel du Directeur Général de la Police Nationale.

 

Animation et Intervenants

 

Les échanges ont été animés par des modérateurs experts, assurant la qualité et la pertinence des informations transmises :

  • Le Commissaire principal de Police Bangaloma Faustin, chef de service au commissariat du 6ᵉ arrondissement.

  • Le Lieutenant-colonel Kosson Line, enquêteur au sein du même commissariat.

  • L'équipe de l'UNPOL (Police des Nations Unies).



Engagements et Perspectives

 

L’initiative a été saluée par l’ensemble des participants, qui se sont engagés à devenir des relais communautaires de la sensibilisation routière au sein de leurs zones de juridiction respectives.

 

Ce type de partenariat est essentiel pour améliorer durablement la sécurité et le civisme sur les routes de la capitale centrafricaine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


