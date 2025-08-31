Alwihda Info
RCA : La MINUSCA organise un gala sportif pour les jeunes filles à Kaga-Bandoro


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Un gala sportif, initié par le contingent de génie pakistanais de la MINUSCA, s'est déroulé du 25 au 27 août à Kaga-Bandoro. L'événement a réuni une soixantaine de jeunes filles de deux lycées locaux dans le but de promouvoir la santé, la cohésion sociale et de renforcer les liens entre les Casques bleus et la population.


RCA : La MINUSCA organise un gala sportif pour les jeunes filles à Kaga-Bandoro


 

Le sport comme vecteur de paix

 
Le Major Kanza Athar a expliqué que cette activité civilo-militaire vise à créer un climat de paix et de cohésion sociale, le sport étant un excellent outil pour renforcer les relations entre la Force de la MINUSCA et les communautés locales.

 
En plus de ce gala, le contingent pakistanais a mené d'autres initiatives, notamment la restauration d'infrastructures et des projets dans les domaines de l'éducation et de la santé, en complément de leur mission principale de protection des civils.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


