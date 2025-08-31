RCA : La MINUSCA organise un gala sportif pour les jeunes filles à Kaga-Bandoro





Le sport comme vecteur de paix

Le Major Kanza Athar a expliqué que cette activité civilo-militaire vise à créer un climat de paix et de cohésion sociale, le sport étant un excellent outil pour renforcer les relations entre la Force de la MINUSCA et les communautés locales.





En plus de ce gala, le contingent pakistanais a mené d'autres initiatives, notamment la restauration d'infrastructures et des projets dans les domaines de l'éducation et de la santé, en complément de leur mission principale de protection des civils.