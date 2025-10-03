Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : La MINUSCA soutient l’excellence au Lycée Barthélemy-Boganda


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Sous le thème « Retour à l'école », plusieurs contingents de la MINUSCA ont uni leurs efforts ce 2 octobre pour soutenir la rentrée académique au Lycée Barthélemy-Boganda à Bangui.

Cette initiative de solidarité visait à récompenser l'excellence et à faciliter la rentrée scolaire pour 112 leaders de promotion de l'établissement.


RCA : La MINUSCA soutient l’excellence au Lycée Barthélemy-Boganda


 

Un geste salué par les bénéficiaires

 
Chaque élève récompensé a reçu des fournitures scolaires essentielles, incluant sacs, stylos, cahiers et règles.
 
Guimedengo Nestevie, une des bénéficiaires, a exprimé sa joie et son engagement : « Je suis heureuse, j’ai reçu un sac, des stylos, des cahiers, des règles », a-t-elle déclaré, promettant d’encourager les autres enfants à étudier pour « aider demain notre pays ».

 
Malgré une capacité d’accueil de plus de 10 000 élèves et le drame d'une bousculade mortelle survenue le 25 juin 2025, cet établissement public à vocation scientifique continue d'afficher des résultats jugés « satisfaisants ». L'action de la MINUSCA vise à renforcer cet élan en faveur de l'éducation.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


