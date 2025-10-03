RCA : La MINUSCA soutient l’excellence au Lycée Barthélemy-Boganda





Un geste salué par les bénéficiaires

Chaque élève récompensé a reçu des fournitures scolaires essentielles, incluant sacs, stylos, cahiers et règles.



Guimedengo Nestevie, une des bénéficiaires, a exprimé sa joie et son engagement : « Je suis heureuse, j’ai reçu un sac, des stylos, des cahiers, des règles », a-t-elle déclaré, promettant d’encourager les autres enfants à étudier pour « aider demain notre pays ».





Malgré une capacité d’accueil de plus de 10 000 élèves et le drame d'une bousculade mortelle survenue le 25 juin 2025, cet établissement public à vocation scientifique continue d'afficher des résultats jugés « satisfaisants ». L'action de la MINUSCA vise à renforcer cet élan en faveur de l'éducation.