RCA : La Minusca honore deux contingents bangladais pour leur engagement exceptionnel





La Force de Réaction Rapide Légère du Bangladesh-5 (BANLQRF-5) et l’Hôpital de Niveau II du Bangladesh-1/11 (BANMED-1/11) ont été décorés de la médaille des Nations unies, soulignant leur contribution remarquable au maintien de la paix et à l’aide humanitaire dans la région.





Le général de brigade Moussa Mahamadou, chef d’état-major de la force de la Minusca, a salué la bravoure, la discipline et le professionnalisme des Casques bleus bangladais. Il a notamment mis en lumière l’importance de leurs opérations, en particulier l’opération Zobosinda menée par la Force de Réaction Rapide, ainsi que la qualité exceptionnelle des soins médicaux et de l’appui humanitaire fournis par le personnel de l’hôpital.





Au cours de leur mandat, la Force de Réaction Rapide bangladaise a effectué plus de 800 patrouilles, renforçant ainsi la sécurité dans les zones sensibles. Parallèlement, l’équipe médicale s’est distinguée par son engagement humanitaire, ayant pris en charge plus de 12 000 patients et réalisé 36 évacuations médicales d’urgence.