Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : La Minusca honore deux contingents bangladais pour leur engagement exceptionnel


Alwihda Info | Par - 19 Septembre 2025


Le 17 septembre 2025, à Kaga-Bandoro, dans la préfecture de la Nana-Gribizi, la Minusca a organisé une cérémonie solennelle pour honorer deux contingents bangladais pour leur engagement exceptionnel en République centrafricaine.


RCA : La Minusca honore deux contingents bangladais pour leur engagement exceptionnel


  La Force de Réaction Rapide Légère du Bangladesh-5 (BANLQRF-5) et l’Hôpital de Niveau II du Bangladesh-1/11 (BANMED-1/11) ont été décorés de la médaille des Nations unies, soulignant leur contribution remarquable au maintien de la paix et à l’aide humanitaire dans la région.

 
Le général de brigade Moussa Mahamadou, chef d’état-major de la force de la Minusca, a salué la bravoure, la discipline et le professionnalisme des Casques bleus bangladais. Il a notamment mis en lumière l’importance de leurs opérations, en particulier l’opération Zobosinda menée par la Force de Réaction Rapide, ainsi que la qualité exceptionnelle des soins médicaux et de l’appui humanitaire fournis par le personnel de l’hôpital.

 
Au cours de leur mandat, la Force de Réaction Rapide bangladaise a effectué plus de 800 patrouilles, renforçant ainsi la sécurité dans les zones sensibles. Parallèlement, l’équipe médicale s’est distinguée par son engagement humanitaire, ayant pris en charge plus de 12 000 patients et réalisé 36 évacuations médicales d’urgence.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/09/2025

Tchad : démolition les lieux de chicha dans le 9ème arrondissement

Tchad : démolition les lieux de chicha dans le 9ème arrondissement

Tchad : nomination d'un conseiller chargé de mission à la Présidence Tchad : nomination d'un conseiller chargé de mission à la Présidence 17/09/2025

Populaires

Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

18/09/2025

Cameroun : Le Colonel Olama Ayissi Zacharie prend le commandement de la Force BIR Côte

18/09/2025

RCA / Russie : L'ambassadeur de Russie en RCA a rencontré le Directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères centrafricain

18/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter