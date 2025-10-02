RCA : La crédibilité de la Minusca mise à mal après le vol d'un convoi lourdement armé





Les faits : une défaillance opérationnelle manifeste



Le convoi de la MINUSCA, composé de camions et de citernes, était escorté par deux véhicules blindés et comprenait plus de quinze Casques Bleus bien armés. Malgré cette force, il a été intercepté et dévalisé par seulement sept individus armés de trois fusils d’assaut et quatre fusils de chasse, ne paraissant pas être des militaires professionnels.







Bilan : Le vol a porté sur des affaires personnelles, des téléphones, ainsi qu'une somme de 800 000 francs CFA (à additionner aux dépenses annuelles de 1,5 milliard de dollars de la mission).







Inaction : Selon les témoins, l'incident s'est déroulé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les Casques Bleus n’ont fait aucune résistance et sont restés passivement dans leurs véhicules en attendant l’achèvement du vol.







Perte de confiance et doutes sur l'aptitude de la Mission



Cet événement humiliant et intimidant soulève de sérieuses réserves quant à l’aptitude des soldats de la MINUSCA à mener leur mandat, en particulier la protection des civils et l'exécution du programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR).







Inquiétudes des populations : Les habitants s’interrogent sur leur propre sécurité : comment peuvent-ils être en sûreté si les Casques Bleus sont incapables de faire face à une force aussi réduite et faiblement équipée ?







Crédibilité du mandat : L'incident vient alimenter le sentiment d'une perte de confiance des Centrafricains, qui remettent en question la capacité de la force de l'ONU à désarmer des militants si elle ne peut se protéger elle-même. Cette situation est souvent citée comme un facteur expliquant pourquoi certains militants préfèrent recevoir une formation d'instructeurs militaires d'autres pays plutôt que de se fier aux Casques Bleus pour leur réintégration.







En conséquence, des voix s'élèvent pour suggérer que la MINUSCA devrait réévaluer son engagement, voire cesser ses activités militaires pour se concentrer uniquement sur l’aide et les projets humanitaires, étant donné l'impact négatif de tels incidents sur l'image et l'efficacité de la Mission.