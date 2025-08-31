RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission







Un engagement pour la paix et la protection des civils

Présent dans la Mission des Nations Unies depuis 2014, le contingent était basé dans le secteur ouest de la RCA, à Bossangoa et Paoua. Sa mission principale consistait à protéger les civils et à escorter l'aide humanitaire destinée aux populations vulnérables.





En reconnaissance de leur service, les casques bleus ont été décorés par les Nations Unies. L'adjudant Ngouabi, l'un des soldats décorés, a exprimé sa fierté en déclarant que cette médaille prouve que leur mission a été significative.