AFRIQUE

RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Le 11e bataillon du contingent camerounais de la MINUSCA a achevé sa mission en République Centrafricaine (RCA) le 28 août 2025. Une cérémonie a eu lieu à Bossangoa, dans l'Ouham, pour marquer la fin de son mandat.


RCA : Le 11ème contingent camerounais de la MINUSCA achève sa mission



 

Un engagement pour la paix et la protection des civils

 
Présent dans la Mission des Nations Unies depuis 2014, le contingent était basé dans le secteur ouest de la RCA, à Bossangoa et Paoua. Sa mission principale consistait à protéger les civils et à escorter l'aide humanitaire destinée aux populations vulnérables.

 
En reconnaissance de leur service, les casques bleus ont été décorés par les Nations Unies. L'adjudant Ngouabi, l'un des soldats décorés, a exprimé sa fierté en déclarant que cette médaille prouve que leur mission a été significative.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


