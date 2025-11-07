RCA : Le Commissariat Spécial de Bangui M'Poko, vitrine de la Sécurité Nationale







Le Commissariat spécial évolue dans un environnement où l’aéroport est un point névralgique pour le trafic aérien civil et un carrefour de coopération interinstitutionnelle. Sa mission consiste à prévenir et détecter les actes de nuisance, à lutter contre les trafics illicites, à assurer la sécurité des passagers et du personnel, tout en facilitant les mouvements conformément aux procédures aéroportuaires.





Pour y parvenir, le dispositif s’appuie sur une coordination renforcée entre les forces de police, les douanes, les services de sécurité aéroportuaire et les autorités judiciaires. Le Commissariat spécial y joue d'ailleurs un rôle crucial.





Le leadership du Commissaire Principal Cédric Ngbalanga est mis en lumière par des engagements forts en matière de discipline, de transparence et d’anticipation des risques. L'Inspecteur Général Bienvenu Zokoué se positionne comme un soutien stratégique, encourageant l’innovation opérationnelle tout en garantissant les cadres juridiques et éthiques.





Ce succès repose sur quatre axes clés d’une sécurité aéroportuaire efficace : un leadership clair, une coordination interservices, des technologies adaptées et une formation permanente. Ces éléments rappellent que la sécurité des aéroports dépend d’un engagement collectif, d’un appareil opérationnel réactif et d’une culture de l'amélioration continue.





C'est dans ce contexte de renforcement de la sécurité que les autorités ont décidé de la réhabilitation de l’aéroport international Bangui M’Poko.