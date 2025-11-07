Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Commissariat Spécial de Bangui M'Poko, vitrine de la Sécurité Nationale


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


À l'aéroport international Bangui M’Poko, le Commissariat spécial, dirigé par le Commissaire Principal Cédric Ngbalanga, sous l’autorité de l’Inspecteur Général de 1ᵉʳ Grade Bienvenu Zokoué (Directeur Général de la Police Nationale), a franchi un cap majeur dans la sécurisation des flux humains et logistiques. Ce succès résulte des efforts conjoints nécessaires pour garantir une sécurité efficace dans ce site stratégique où interagissent voyageurs, compagnies aériennes, douanes et services de sécurité.


  Le Commissariat spécial évolue dans un environnement où l’aéroport est un point névralgique pour le trafic aérien civil et un carrefour de coopération interinstitutionnelle. Sa mission consiste à prévenir et détecter les actes de nuisance, à lutter contre les trafics illicites, à assurer la sécurité des passagers et du personnel, tout en facilitant les mouvements conformément aux procédures aéroportuaires.

 
Pour y parvenir, le dispositif s’appuie sur une coordination renforcée entre les forces de police, les douanes, les services de sécurité aéroportuaire et les autorités judiciaires. Le Commissariat spécial y joue d'ailleurs un rôle crucial.

 
Le leadership du Commissaire Principal Cédric Ngbalanga est mis en lumière par des engagements forts en matière de discipline, de transparence et d’anticipation des risques. L'Inspecteur Général Bienvenu Zokoué se positionne comme un soutien stratégique, encourageant l’innovation opérationnelle tout en garantissant les cadres juridiques et éthiques.

 
Ce succès repose sur quatre axes clés d’une sécurité aéroportuaire efficace : un leadership clair, une coordination interservices, des technologies adaptées et une formation permanente. Ces éléments rappellent que la sécurité des aéroports dépend d’un engagement collectif, d’un appareil opérationnel réactif et d’une culture de l'amélioration continue.

 
C'est dans ce contexte de renforcement de la sécurité que les autorités ont décidé de la réhabilitation de l’aéroport international Bangui M’Poko.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


