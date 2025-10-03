Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra reçoit la nouvelle équipe diplomatique des États-Unis


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Le Président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience ce mercredi 1er octobre 2025 la nouvelle équipe diplomatique des États-Unis affectée en RCA.


  La délégation était conduite par le Dr Mélanie A. Zimmerman, nouvelle Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis d'Amérique. Elle était accompagnée de Madame Emily Sheffer, Responsable politique, et de Monsieur Benjamin Hespich, Chef de mission diplomatique.

 

Objectifs : Renforcer la coopération et l'investissement économique

 
À l’issue de l'audience, la Dr Zimmerman a expliqué que cette rencontre visait à présenter la nouvelle équipe au Chef de l’État et à échanger sur les perspectives de coopération entre Washington et Bangui.

 
Les discussions ont principalement porté sur des thèmes clés pour le développement bilatéral :
  • Le renforcement des relations bilatérales entre la RCA et les États-Unis.
  • L’implantation de sociétés américaines en République Centrafricaine, signalant un intérêt pour l'investissement.
  • La promotion des produits centrafricains sur le marché américain.
L’audience souligne la volonté des deux nations de consolider leurs liens diplomatiques et économiques.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


