RCA : Le Président Touadéra reçoit la nouvelle équipe diplomatique des États-Unis

La délégation était conduite par le Dr Mélanie A. Zimmerman, nouvelle Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis d'Amérique. Elle était accompagnée de Madame Emily Sheffer, Responsable politique, et de Monsieur Benjamin Hespich, Chef de mission diplomatique.
Objectifs : Renforcer la coopération et l'investissement économique
À l’issue de l'audience, la Dr Zimmerman a expliqué que cette rencontre visait à présenter la nouvelle équipe au Chef de l’État et à échanger sur les perspectives de coopération entre Washington et Bangui.
Les discussions ont principalement porté sur des thèmes clés pour le développement bilatéral :
- Le renforcement des relations bilatérales entre la RCA et les États-Unis.
- L’implantation de sociétés américaines en République Centrafricaine, signalant un intérêt pour l'investissement.
- La promotion des produits centrafricains sur le marché américain.