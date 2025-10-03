RCA : Le Président Touadéra reçoit la nouvelle équipe diplomatique des États-Unis

Objectifs : Renforcer la coopération et l'investissement économique

Le renforcement des relations bilatérales entre la RCA et les États-Unis.

L’implantation de sociétés américaines en République Centrafricaine, signalant un intérêt pour l'investissement.

La promotion des produits centrafricains sur le marché américain.

La délégation était conduite par le Dr Mélanie A. Zimmerman, nouvelle Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis d'Amérique. Elle était accompagnée de Madame Emily Sheffer, Responsable politique, et de Monsieur Benjamin Hespich, Chef de mission diplomatique.À l’issue de l'audience, la Dr Zimmerman a expliqué que cette rencontre visait à présenter la nouvelle équipe au Chef de l’État et à échanger sur les perspectives de coopération entre Washington et Bangui.Les discussions ont principalement porté sur des thèmes clés pour le développement bilatéral :L’audience souligne la volonté des deux nations de consolider leurs liens diplomatiques et économiques.