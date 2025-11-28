Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Président de la République reçoit Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l’ONU


Alwihda Info | Par - 29 Novembre 2025


Le Président de la République, le Professeur Faustin-Archange Touadéra, a reçu en audience, en fin d’après-midi du 27 novembre à la Cité des Chefs d’État, Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix.


RCA : Le Président de la République reçoit Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint de l’ONU


 

Accompagné de Valentine Rugwabiza, Cheffe de la MINUSCA, M. Jean-Pierre Lacroix s'est entretenu avec le Président de la République sur les acquis de la paix retrouvée et a réaffirmé le soutien des Nations Unies au processus des élections groupées du 28 décembre prochain en RCA.


 

« Ce que nous pouvons retenir des échanges que nous avions eus avec le Président de la République Faustin-Archange Touadéra, c’est l’excellence des relations avec les autorités centrafricaines et particulièrement avec la MINUSCA. L’excellence de cette relation se traduit dans les faits par des progrès, notamment dans le domaine sécuritaire, avec l'adhésion des groupes armés au processus de désarmement. Mais aussi, des progrès dans la stabilisation institutionnelle et l’enracinement de la démocratie avec les prochaines échéances électorales, » a-t-il expliqué.



Il a affirmé que la MINUSCA est disposée à soutenir ce processus électoral pour qu’il se déroule dans de bonnes conditions et s’est félicité de la présence de l’autorité de l’État sur tout le territoire national à travers ses institutions régaliennes.

 

La MINUSCA, a-t-il poursuivi, continuera d'apporter son soutien au gouvernement centrafricain dans ses efforts de stabilisation et de développement.

 

« Les Nations Unies affichent une détermination totale pour poursuivre ce soutien à travers la MINUSCA. Toute l’équipe de la MINUSCA et toutes les agences des Nations Unies poursuivent ce processus avec les Centrafricaines et Centrafricains et les autorités nationales pour faire en sorte que, dans une région de trouble continu, le pays puisse se distinguer par des progrès en allant dans la bonne direction, » a-t-il conclu.



Cette rencontre avec le Président de la République fait suite à celles qu'il a tenues avec le Président de l’Assemblée Nationale, Simplice Mathieu Sarandji, et le Premier Ministre, Félix Moloua.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


