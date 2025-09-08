Cette visite a permis d'aborder des sujets clés, tels que l’importance du secret médical et l'engagement des agents de santé sur le terrain. Un moment fort a été la remise du prix au meilleur district sanitaire. L'événement a mis en lumière la volonté collective d’améliorer l’accès à des soins de qualité pour toute la population centrafricaine.
RCA : Le directeur régional de l'OMS en visite à Bangui 2
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Septembre 2025
Le Professeur Jean-Marie Dangou Janabi, Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, a visité ce jour le quartier Bangui 2 pour rencontrer les agents de santé communautaires. Le Ministre de la Santé et de la Population de la RCA, ainsi que la représentante locale de l'OMS, étaient également présents.
Cette visite a permis d'aborder des sujets clés, tels que l’importance du secret médical et l'engagement des agents de santé sur le terrain. Un moment fort a été la remise du prix au meilleur district sanitaire. L'événement a mis en lumière la volonté collective d’améliorer l’accès à des soins de qualité pour toute la population centrafricaine.
