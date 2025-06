RCA : Le gouvernement sollicite l'aide internationale pour étendre les postes frontaliers mixtes

Le premier de ces postes mixtes frontaliers a été inauguré le 21 janvier 2025 à Bembéré, dans la préfecture de Lim-Pendé, à la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, dans le nord-ouest du pays. Construit et équipé par la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine), ce poste abrite sous un même toit plusieurs services de l'État : la gendarmerie, la police, les douanes, ainsi que les services des eaux et forêts et de l'élevage.





Un pas vers la protection des civils et le retour de l'autorité de l'État



Ce poste mixte frontalier représente la première réalisation concrète de la politique nationale de gestion des frontières centrafricaines et de son plan d'action décennal, tous deux soutenus par la MINUSCA. Il répond aux objectifs d'extension et de retour progressif de l'autorité de l'État sur l’ensemble du territoire centrafricain, y compris le long de ses six frontières.





Lors de la cérémonie de remise, la cheffe de la MINUSCA a souligné que ce poste mixte frontalier « s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de paix dont l'un des piliers est la sécurisation des zones frontalières qui doivent passer de zones d'insécurité à des zones d'échanges et de prospérité au bénéfice de tous ».





La MINUSCA a réaffirmé son engagement à poursuivre son plaidoyer en appui de la mise en œuvre de la Politique nationale de gestion des espaces frontaliers, afin que les postes mixtes frontaliers puissent être multipliés dans d’autres zones frontalières du pays.