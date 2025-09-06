RCA : Le nouveau directeur régional de l'OMS en visite à Bangui







Sa visite s'inscrit dans le cadre du Sommet des Chefs d’État de la CEMAC, la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. L'objectif est de consolider le partenariat entre l’OMS, la République centrafricaine et les autres pays de la sous-région. Le Professeur Janabi a pour but de promouvoir un financement durable de la santé et d'intensifier la lutte contre les épidémies dans la région.