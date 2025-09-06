Sa visite s'inscrit dans le cadre du Sommet des Chefs d’État de la CEMAC, la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. L'objectif est de consolider le partenariat entre l’OMS, la République centrafricaine et les autres pays de la sous-région. Le Professeur Janabi a pour but de promouvoir un financement durable de la santé et d'intensifier la lutte contre les épidémies dans la région.
|
AFRIQUE
RCA : Le nouveau directeur régional de l'OMS en visite à Bangui
Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Septembre 2025
Le nouveau directeur régional du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (AFRO), le Professeur Mohamed Yakub Janabi, est arrivé aujourd'hui à Bangui. Il a été accueilli à son arrivée par le ministre centrafricain de la Santé, le Dr Pierre Somse, ainsi que par la représentante de l'OMS en RCA, le Dr Marie Roseline Darnycka Bélizaire.
Sa visite s'inscrit dans le cadre du Sommet des Chefs d’État de la CEMAC, la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale. L'objectif est de consolider le partenariat entre l’OMS, la République centrafricaine et les autres pays de la sous-région. Le Professeur Janabi a pour but de promouvoir un financement durable de la santé et d'intensifier la lutte contre les épidémies dans la région.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle