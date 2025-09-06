La rencontre, qui se tient ce 7 septembre 2025, a pour principal objectif de procéder au renouvellement du bureau de l'équipe dirigeante de la Commission de la CEEAC. De nombreuses personnalités, dont le Premier ministre et le chef d'état-major des Armées, étaient présentes à l'aéroport pour saluer le départ du président.
|
AFRIQUE
RCA : Le président Touadéra à Malabo pour la CEEAC
Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Septembre 2025
Le président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, s'est envolé ce matin pour Malabo, en Guinée équatoriale. Il y participe à la 7e session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).
La rencontre, qui se tient ce 7 septembre 2025, a pour principal objectif de procéder au renouvellement du bureau de l'équipe dirigeante de la Commission de la CEEAC. De nombreuses personnalités, dont le Premier ministre et le chef d'état-major des Armées, étaient présentes à l'aéroport pour saluer le départ du président.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle