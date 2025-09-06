Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le président Touadéra à Malabo pour la CEEAC


Alwihda Info | Par - 7 Septembre 2025


Le président de la République Centrafricaine, le Professeur Faustin Archange Touadéra, s'est envolé ce matin pour Malabo, en Guinée équatoriale. Il y participe à la 7e session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).


La rencontre, qui se tient ce 7 septembre 2025, a pour principal objectif de procéder au renouvellement du bureau de l'équipe dirigeante de la Commission de la CEEAC. De nombreuses personnalités, dont le Premier ministre et le chef d'état-major des Armées, étaient présentes à l'aéroport pour saluer le départ du président.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


