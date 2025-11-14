RCA : Le président de la République reçoit une délégation du FMI

L'affermissement du partenariat entre la RCA et cette institution financière internationale a été au cœur de cette rencontre.







Régis N'Sondé a confié à la presse présidentielle au sortir de cette audience que la rencontre avec le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a permis de faire le tour d'horizon des différents points de la coopération entre la République Centrafricaine et le Fonds Monétaire International. Il s'est félicité de l'excellence des relations entre la République Centrafricaine et le FMI, ainsi que des réformes structurelles en cours.







« La coopération se porte très bien entre le Fonds Monétaire International et la République Centrafricaine. Vous savez que la République Centrafricaine est en train de mettre en œuvre un certain nombre de réformes macroéconomiques et structurelles à travers le programme de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) », a déclaré Régis N'Sondé.







Tout en saluant le résultat satisfaisant des quatre précédentes revues, Régis N'Sondé a fait savoir que son institution est en train de travailler sous la conduite du ministère centrafricain des Finances et du Budget, sur la préparation de la cinquième (5e) revue qui sera présentée au Conseil d'administration du FMI.





« Nous travaillons pour que cette cinquième (5e) revue soit satisfaisante et nous avons l'espoir d'aller au Conseil d'administration », a-t-il déclaré.







Régis N'Sondé a affirmé que le FMI se tient toujours prêt à soutenir la RCA qui a besoin de l'appui des partenaires extérieurs et de la communauté internationale pour soutenir les efforts des autorités nationales.

