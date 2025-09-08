Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Sommet des chefs d'État de la CEMAC à Bangui


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


La capitale centrafricaine, Bangui, accueillera les 9 et 10 septembre un sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Les discussions porteront sur l'intégration économique, la coopération sécuritaire et l'avenir du marché commun.


Info et Image : Radio Ndeke Luka
Info et Image : Radio Ndeke Luka


 

Passation de pouvoir et défis

 
Le sommet sera marqué par la passation de la présidence tournante. Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, cédera sa place à son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Les dirigeants aborderont également le renforcement de la coopération sécuritaire face aux menaces régionales et la relance du projet de marché commun.

 
Des mesures concrètes sont attendues, telles que la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, l'encouragement des investissements et l'élimination progressive des barrières commerciales. Ce sommet s'inscrit dans un contexte où la République centrafricaine a repris la présidence de la CEMAC en 2023, après 14 ans, marquant son retour à la tête de l'institution.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur



Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Septembre 2025 - 17:00 Gabon : Formation pour des élections pacifiques

Lundi 8 Septembre 2025 - 16:00 Cameroun : Un projet d'hôpital militaire de classe 1 à Mbankomo

Lundi 8 Septembre 2025 - 15:00 RCA : Le directeur régional de l'OMS en visite à Bangui 2

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/09/2025

Tchad : Un nouveau bâtiment pour la Légion de Gendarmerie à Bol

Tchad : Un nouveau bâtiment pour la Légion de Gendarmerie à Bol

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï 07/09/2025

Populaires

Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar

07/09/2025

Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï

07/09/2025

Tchad : Le président de l'UJT participe à un forum médiatique sur le climat à Addis-Abeba

07/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter