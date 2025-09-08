RCA : Sommet des chefs d'État de la CEMAC à Bangui





Passation de pouvoir et défis

Le sommet sera marqué par la passation de la présidence tournante. Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, cédera sa place à son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Les dirigeants aborderont également le renforcement de la coopération sécuritaire face aux menaces régionales et la relance du projet de marché commun.





Des mesures concrètes sont attendues, telles que la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, l'encouragement des investissements et l'élimination progressive des barrières commerciales. Ce sommet s'inscrit dans un contexte où la République centrafricaine a repris la présidence de la CEMAC en 2023, après 14 ans, marquant son retour à la tête de l'institution.