RCA : don de la Fondation SAEMAUL à la République centrafricaine

Le président de la République Faustin Archange Touadéra a reçu en audience en fin d’après-midi du lundi 08 septembre 2025, à la Cité des chefs d’Etat une délégation de la Fondation SAEMAUL, conduite par son président Seo Jung Ho.



Le renforcement de la coopération entre la République centrafricaine et la Fondation SAEMAUL était au menu de cette rencontre. C’est aux termes de cette audience que Seo Jung Ho a procédé à une remise symbolique au président de la République Faustin Archange Touadéra des clés des ambulances, don de la Fondation SAEMAUL.



Ces ambulances serviront à soutenir la République centrafricaine dans le domaine de la santé surtout dans les villes de province. La directrice pays de la Fondation SAEMAUL a fait savoir à la presse présidentielle que l’appellation de son organisation dans la langue coréenne signifie « Développons nos villages pour qu’ils deviennent des grandes villes ».



Cette initiative, mise en place dans les années 1960, a permis à la Corée du Sud de sortir de la pauvreté et de se classer aujourd’hui parmi les pays de G10. Présente en RCA depuis plusieurs années, la Fondation SAEMAUL est implantée dans les villages Pata sur la route de Damara, à Boali Poste et à Yomboro sur l’axe Mbaiki.



Elle soutient l’autonomisation locale à travers l’agriculture et la formation. La directrice de la Fondation SAEMAUL s’est félicitée de l’excellence des relations entre la République cntrafricaine et la République de la Corée du Sud. Le président de la République a remercié les membres de la Fondation SAEMAUL pour le don de ces ambulances.



Ces véhicules, dit-il, vont soutenir les districts sanitaires de l’intérieur du pays pour le transport des malades. Il est à noter que ce don est également constitué de camions de secours des sapeurs-pompiers.