RCA : l’École des Officiers Centrafricains ouvre officiellement ses portes

Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra a présidé ce lundi 08 décembre 2025 au camp Kassaï à Bangui, la cérémonie d’ouverture officielle de la nouvelle École de Formation des Officiers Centrafricains, anciennement dénommée École Spéciale de Formation des Officiers d’Active (ESFOA).



Cette cérémonie qui marque une étape majeure dans la restructuration et la professionnalisation des Forces Armées Centrafricaines (FACA), s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités civiles, diplomatiques et militaires, parmi lesquelles : Honorable Mathieu Simplice Sarandji, président de l’Assemblée Nationale ; Félix Moloua, Premier ministre ; Rameaux Claude Bireau, Ministre de la Défense nationale ; Diego Escalona Paturel, ambassadeur de l’Union européenne en RCA ; le général d’armée Zéphirin Mamadou, chef d’État-Major Général des FACA, commandant le Quartier Général et la Zone de Défense de Bangui.



L’objectif principal de cette ouverture officielle est de lancer le processus de recrutement des futurs élèves officiers, appelés à devenir les leaders militaires de demain. Dans son allocution, le président de la République a souligné que l’ouverture de cette école « constitue l’aboutissement d’un engagement partagé : celui de doter notre pays d’une institution militaire moderne, solide, fondée sur le mérite, l’excellence et les valeurs républicaines. »



Cette nouvelle école vise à former des officiers centrafricains compétents, disciplinés, responsables et pleinement préparés à assumer le commandement, tant sur le terrain qu’au sein des structures stratégiques de défense. Ces futurs leaders auront pour mission de renforcer la stabilité, la cohésion, le professionnalisme et la capacité opérationnelle des FACA dans les années à venir.



Il est important de rappeler que l’École de Formation des Officiers Centrafricains bénéficie du soutien de l’Union européenne à travers l’EUTM-RCA, et que l’un des critères d’admission est l’obtention d’une licence universitaire (BAC+3).