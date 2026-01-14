Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

RCA : le président Touadera participe à la semaine d’Abu Dhabi pour le développement durable 2026


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Janvier 2026



Le chef de l'État a assisté ce mercredi 14 janvier 2026 à plusieurs conférences internationales organisées par Global South Utilities (GSU), et principalement axées sur le Futur de l'énergie en Afrique et dans le monde.

L'une des thématiques clés abordée est intitulée : «De la vision à la réalité financièrement viable» et co-animée par Pascal Bida Koyagbele, ministre conseiller en charge des Travaux stratégiques à la Présidence de la République. Occasion pour la partie centrafricaine de partager l'expérience d'un partenariat réussi entre la RCA et les Emirats Arabes Unis, matérialisé par le projet d'envergure de l'énergie solaire en cours d'implémentation à Bangui.

Ce forum révèle comment les gouvernements et les principaux marchés du Sud harmonisent leurs politiques, accélèrent la réalisation des projets et créent des environnements favorables à l'investissement. Les panélistes ont également abordé la problématique du déblocage des capitaux pour les pays du sud. Autrement dit, comment des financements innovants, des modèles mixtes aux garanties souveraines transforment le déploiement des projets énergétiques structurants dans les pays sub-sahariens.

Pour le président Faustin Archange Touadera, tout ne suffit pas d'avoir des ressources naturelles en quantité, mais il faut et surtout de la technologie pour pouvoir les transformer au bénéfice de la population. D'où l'intérêt de ce rendez-vous stratégique dont le but est, non seulement de vendre des projets structurants, mais aussi, promouvoir le partenariat public-privé dans les secteurs de l'énergie, eau, santé, éducation et de la technologie.

Le président de la République a bouclé sa participation aux Conférences de ce mercredi, par un tête-à-tête avec les responsables du GSU en charge d’implémentation du champ solaire de 65 MGW à Sakaï derrière l’aéroport de Bangui M’Poko. Cette rencontre a été assortie d’annonces de nouveaux partenariats gagnant-gagnants entre la RCA et les Emirats Arabes Unis.



