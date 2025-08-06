RCA : le président Touadéra prendra la parole lors de African Energy Week (AEW) prévu au Cap

Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine (RCA), a confirmé sa participation à l'African Energy Week (AEW) : Invest in African Energies 2025, qui se tiendra du 29 septembre au 3 octobre au Cap.



on annonce intervient dans le sillage d'un coup de pouce majeur à la stratégie de résilience climatique de la RCA, la Banque mondiale ayant récemment approuvé un financement de 9,175 millions de dollars pour le projet « Villes inclusives et résilientes ». Ce projet vise à améliorer l'adaptation au climat et le développement urbain durable à Bangui et dans les villes secondaires en améliorant les infrastructures, le drainage et la prestation de services.



La RCA réalise également des progrès significatifs dans le domaine du développement énergétique afin de stimuler une croissance durable. Parmi les projets clés figurent le développement des infrastructures solaires, comme le parc solaire de Danzi, qui vise à étendre l'accès à l'énergie propre dans tout le pays.



Soutenues par des partenaires internationaux tels que la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial, ces initiatives visent à électrifier les zones rurales et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. En intégrant des solutions d'énergie renouvelable, la RCA s'attaque à la pauvreté énergétique, favorise les opportunités économiques et renforce la résilience face au changement climatique.



AEW : Invest in African Energies est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements. Elle s'est imposée comme le lieu officiel pour la signature d'accords dans le secteur de l'énergie en Afrique. Depuis son inauguration en novembre 2024, la centrale solaire de Danzi, d'une puissance de 25 MWc, est équipée d'une batterie de stockage de 30 MWh et a réduit de 90 % la dépendance du pays à la production diesel.



Le projet a également augmenté la capacité nationale de 40 %, améliorant ainsi l'accès à l'électricité pour plus de 300 000 personnes. L'extension en cours de la centrale solaire de Danzi à 40 MWc et de nouvelles solutions hors réseau visent à atteindre plus d'un million de personnes d'ici 2027.



Au-delà de la production d'électricité, la RCA et la République démocratique du Congo mettent en œuvre conjointement un projet historique de gestion des ressources en eau soutenu par la Banque mondiale. Conçu pour renforcer la coopération transfrontalière, ce projet soutient la prévision des inondations, le partage des données hydrologiques et la planification intégrée des bassins versants dans le sous-bassin de l'Oubangui.



Cette initiative favorise la durabilité écologique, la préparation aux catastrophes et la gestion équitable des ressources entre les deux pays. Parallèlement, la RCA et l'Ouganda ont commencé à renforcer leur coopération diplomatique et technique grâce à un partage des connaissances en matière de déploiement des énergies renouvelables et de planification hydroélectrique.



L'expérience de l'Ouganda dans la gestion des solutions hors réseau et l'intégration régionale de l'électricité s'avère précieuse pour la RCA, qui poursuit la modernisation et l'expansion de son paysage énergétique.