RCA : le président de la République aussi proche de son Armée

Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra, a effectué le mardi 12 août 2025 une visite au camp Kassai à Bangui, au cours de laquelle il a inauguré successivement le bâtiment abritant l’État-Major du BIR3 et celui du quartier général des FACA, tous deux réhabilités par l’État-Major général des Forces Armées Centrafricaines.



Cette visite a eu lieu en présence du ministre de la Défense nationale, Rameau Claude Bireau, du général de corps d’armée Bruno Izamo, inspecteur général de l’Armée nationale, du général d’armée Zéphirin Mamadou, chef d’État-Major général des FACA, commandant du quartier général et de la Zone de Défense de Bangui, du général de corps d’armée Landry Ulrich Depot, directeur général de la Gendarmerie nationale, de l’inspecteur général de 1er grade Bienvenu Zokoue, directeur général de la Police nationale, ainsi que du colonel Thierry Briste Matchiyou, chef de cabinet du CEMG/FACA, des chefs de Bureau et chefs de Corps.



Une présentation de l’historique du camp Kassai a été faite par le lieutenant-colonel Dassin Nambobona, chef de Corps du BIT11, accompagnée de perspectives d’avenir. Le chef de l'Etat en a profité pour visite la salle d'instruction sur le Droit international humanitaire et aussi la clinique Touadera Community qui vient d'être doté en équipements supplémentaires de soins intensif et post opératoire.



Le numéro un centrafricain s’est dit satisfait des progrès enregistrés en matière de construction et de réhabilitation des bâtiments réalisés par l’État-Major général des FACA, et a promis, avec son gouvernement, de créer les meilleures conditions de travail pour les FACA.