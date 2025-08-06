RCA : le président de la République convoque une réunion stratégique pour la mise en œuvre du DDRR

Le président de la République, le Pr Faustin Archange Touadéra a tenu une réunion stratégique avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le mercredi 06 aout 2025, afin de les mobiliser autour du financement du programme de Désarmement, Démobilisation, et Réinsertion des ex-combattants (DDRR).



Cette réunion des bailleurs et facilitateurs du DDRR intervient trois semaines après la reprise des opérations du désarmement des groupes armés de l’UPC et des 3R. Le chef de l’État a apprécié l’importance du processus de l’APPR, et renouvèle les remerciements du peuple centrafricain à tous les partenaires qui ont soutenu le processus.



En effet, la rencontre de Bangui tenue le 10 juillet 2025, suite au réengagement officiel de l’UPC et des 3R, a marqué une étape cruciale dans les opérations de DDRR. Ces opérations élargies aux reliquats des autres groupes armés ont permis de désarmer au moins 233 ex-combattants de l’UPC à Maloum, et 17 éléments des Anti-Balaka ont été désarmés et démobilisés. A Koui, 125 éléments des 3R ont été désarmés et démobilisés.



« Ces opérations menées sur le financement de l’État, appuyées fortement par la Minusca se poursuivent. Les attentes de financement pour répondre efficacement à ces défis intègrent également l’expression de bonne volonté des autres leaders des groupes armés. Il s’agit de la Révolution Justice aile SAYO et du MPC de Mahamat Alkatim », a souligné le président de la République.



Le chef de l’État centrafricain a annoncé des mesures déjà prises en faveur des éléments désarmés et démobilisés. 50 éléments de l’UPC et 56 éléments des 3R désarmés et démobilisés seront formés à Béréngo. Par contre, 20 éléments de l’UPC et 20 éléments des 3R seront envoyés au Maroc pour une série de formation.



Ensuite, 60 éléments de l’UPC et 40 éléments des 3R seront transférés sur le site de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) de Mondjo à 60Km de Bangui en perspective de leur réinsertion. Cette réunion a permis au chef de l’État de partager les défis et de solliciter le soutien multiforme de tous les partenaires aux côtés de l’État et de la Minusca.



« Vos soutiens financiers aux côtés de la Minusca sont particulièrement importants pour relever les défis sécuritaires et de protection liés à une présence prolongée de combattants armés sur les sites de rassemblement. C’est pourquoi je lance un appel urgent à la mobilisation adéquate des ressources en soutien aux opérations de DDRR », a lancé le chef de l’État.



Le renforcement de la synergie des partenaires est un gage de réussite pour les opérations de DDRR, mais aussi pour appuyer les communautés affectées par la présence des groupes armés.