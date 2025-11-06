RCA : le président de la République lance la construction du siège de Trans African Railways System LT

Ce samedi 1er novembre 2025, le président de la République centrafricaine, Pr Faustin Archange Touadéra a présidé la cérémonie officielle de pose de la première pierre du siège de Trans African Railways System LT, au village Pani, situé à 30 kilomètres de Bangui.



Placée sous le très haut patronage du chef de l’État, la cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale Simplice Mathieu Sarandji, du Premier ministre Félix Moloua, des présidents des Institutions de la République, du gouverneur de la ville de Bangui, de plusieurs membres du gouvernement, de l’Honorable député et du maire de Bégoua ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires.



La délégation britannique, conduite par Sir John Peace, président du Conseil d’administration de Trans African Railways System LTD, a marqué de sa présence cette cérémonie qualifiée de tournant majeur pour le partenariat public-privé entre la République centrafricaine et une société privée britannique.



Le maire de la commune de Bégoua, Clément Godane a ouvert la série des interventions en exprimant la gratitude de sa population envers le président de la République Faustin Archange Touadéra pour ses nombreuses réalisations dans la commune notamment ce projet ferroviaire porteur d’avenir.



Prenant la parole à son tour, Sir John Peace a salué la vision du chef de l’État centrafricain : « Lorsque nous avons eu le plaisir de vous accueillir à Londres en septembre dernier, nous avons perçu votre engagement pour une République centrafricaine pacifiée, stable et prospère. Le chemin de fer transafricain représente bien plus qu’un simple projet de transport : il symbolise la connexion des régions, des populations et des marchés, tant au niveau national que mondial », a-t-il déclaré.



Le ministre des Transports et de l’Aviation civile, Herbert Gontran Djono Ahaba a souligné que ce projet s’inscrit pleinement dans la vision du président de la République, visant à désenclaver le pays : « La situation géographique de la RCA rend le transport difficile. Grâce à ce partenariat stratégique avec nos amis britanniques, nous lançons une initiative ferroviaire ambitieuse reliant Bangui au Cameroun via l’Ombella-Mpoko, la Lobaye et la Mambéré-Kadéï, jusqu’au Port de Kribi au Cameroun », a-t-il expliqué.



Ce projet, qui s’appuie sur l’exploitation future des vastes ressources en fer du pays, estimées à plusieurs milliards de tonnes de très haute qualité, constitue un pilier du développement économique national, car source d'absorption de la main-d'œuvre locale et internationale. Les études de faisabilité, actuellement en cours, permettront de préciser le coût global du projet avant le lancement effectif des travaux de construction.



La cérémonie s’est achevée par la pose symbolique de la première pierre par le Président de la République, entouré des hautes autorités présentes, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère qui conduira à la modernisation des infrastructures de transport en République centrafricaine. Un moment historique qui scelle l’espoir d’un pays en marche vers son désenclavement et son émergence.