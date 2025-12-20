Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RDC : Débarquement chaotique à Kindu, un baptême du feu périlleux pour Air Congo


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Le vol inaugural d'Air Congo vers Kindu ce vendredi s'est terminé par une scène d'anarchie sur le tarmac. Faute d'équipements au sol, les passagers du Boeing 737-800 en provenance de Kinshasa ont dû improviser une sortie dangereuse après plusieurs heures d'attente à bord.


RDC : Débarquement chaotique à Kindu, un baptême du feu périlleux pour Air Congo


 

Une faillite de l'assistance au sol (Ground Handling)

 

L'absence d'escaliers mobiles à l'atterrissage est une défaillance critique. Dans le secteur aérien, la coordination entre la compagnie et les services aéroportuaires est obligatoire avant le décollage. L'impuissance du personnel au sol et de la police, spectateurs du saut des passagers, témoigne d'un manque total de procédures d'urgence non-accidentelles.




Le dilemme des toboggans d'évacuation

 

Face à l'inconfort croissant dans la cabine, l'équipage n'a pas déployé les toboggans. Si cette décision évite des frais de remplacement élevés (plusieurs dizaines de milliers de dollars) et une immobilisation de l'appareil, elle a contraint les passagers à sauter de 3 à 4 mètres de haut. Ce "débarquement sauvage" aurait pu causer des fractures graves, notamment chez les personnes vulnérables.



Un signal d'alarme pour Air Congo

 

Lancée en partenariat avec Ethiopian Airlines, Air Congo se veut le nouveau fleuron national. Cependant, cet incident souligne que la qualité d'une flotte (Boeing 737-800 récents) ne suffit pas si l'infrastructure des aéroports provinciaux (Kindu, Kananga, Mbandaka) n'est pas mise à niveau.

 



Diagnostic : Des infrastructures à l'abandon

 

Kindu est symptomatique des défis de la RDC : les ressources sont limitées et la maintenance des équipements de piste est quasi inexistante dans les provinces. Sans investissements massifs dans la logistique aéroportuaire, la sécurité des passagers restera précaire, même avec les meilleurs avions du monde.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/12/2025

Tchad - Canton Banda : Un front uni contre les Violences Basées sur le Genre

Tchad - Canton Banda : Un front uni contre les Violences Basées sur le Genre

N'Djamena : Quand le "Contresens" devient la règle, la sécurité s'arrête N'Djamena : Quand le "Contresens" devient la règle, la sécurité s'arrête 19/12/2025

Populaires

Le FMI salue les performances économiques du Tchad et encourage la poursuite des réformes

20/12/2025

​Le Sénat adopte l’accord de promotion et de protection des investissements entre le Tchad et les Émirats arabes unis

20/12/2025

60 Ans de l’ENSTP : Le Fleuron de l’Ingénierie Tchadienne célèbre son Jubilé de Diamant

20/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter