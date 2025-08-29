RDC : Lancement de la saison agricole 2025-2026

La disponibilité de semences de qualité. L'accès à des fertilisants et pesticides de qualité. La valorisation des agents du secteur agricole.

En présence de membres du gouvernement et d'acteurs du monde agricole, le chef de l'État a symboliquement remis un important lot de tracteurs et de matériel agricole qui sera distribué dans les 26 provinces du pays. Le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi, a salué l'allocation de 10 % du budget national au secteur, une mesure qui s'aligne avec les engagements de Maputo pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.Le ministre a par ailleurs annoncépour son ministère :Les agronomes et les agriculteurs ont exprimé leur gratitude envers le président, rappelant que le moment est venu pour que "le sol prenne la revanche sur le sous-sol", en référence à la richesse agricole du pays, souvent éclipsée par ses ressources minières.Cependant, ils ont également exprimé leur inquiétude face à l'insécurité grandissante dans la région, provoquée par la milice Mobondo, qui affecte les activités agricoles dans le plateau de Bateke, un important grenier pour la ville de Kinshasa.