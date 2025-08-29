Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

RDC : Lancement de la saison agricole 2025-2026


Alwihda Info | Par - 29 Août 2025


Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé la saison agricole 2025-2026 dans la zone de Menkao, dans la commune de Maluku. Cet événement marque le début d'une campagne qui se veut décisive pour la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays.


En présence de membres du gouvernement et d'acteurs du monde agricole, le chef de l'État a symboliquement remis un important lot de tracteurs et de matériel agricole qui sera distribué dans les 26 provinces du pays. Le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi, a salué l'allocation de 10 % du budget national au secteur, une mesure qui s'aligne avec les engagements de Maputo pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

 
Le ministre a par ailleurs annoncé cinq objectifs clés pour son ministère :
  1. La disponibilité de semences de qualité.
  2. L'accès à des fertilisants et pesticides de qualité.
  3. La valorisation des agents du secteur agricole.


Les agronomes et les agriculteurs ont exprimé leur gratitude envers le président, rappelant que le moment est venu pour que "le sol prenne la revanche sur le sous-sol", en référence à la richesse agricole du pays, souvent éclipsée par ses ressources minières.

 
Cependant, ils ont également exprimé leur inquiétude face à l'insécurité grandissante dans la région, provoquée par la milice Mobondo, qui affecte les activités agricoles dans le plateau de Bateke, un important grenier pour la ville de Kinshasa.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


