RDC/Royaume-Uni : des concertations sur le retour des ressortissants Congolais en situation irrégulière

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a été officiellement informé, par les canaux diplomatiques, des mesures envisagées par le gouvernement du Royaume-Uni, relatives à l'introduction de restrictions de visas visant les détenteurs de passeports spéciaux congolais.



La République Démocratique du Congo réaffirme son attachement à une gestion concertée des questions migratoires fondée sur le respect mutuel de la souveraineté des États, des droits humains et des législations en vigueur dans les deux pays. À cet effet, des échanges techniques et stratégiques sont engagés et se poursuivent entre les experts du ministère des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, de la Direction Générale de Migration (DGM) et du Home Office Britannique.



Ils s'inscrivent dans un dialogue constructif et structuré visant à examiner de manière continue la situation des ressortissants congolais en séjour irrégulier au Royaume-Uni, et à identifier conjointement des solutions durables, efficaces et mutuellement acceptables.



Dans ce cadre, les discussions ont porté notamment sur les mécanismes d'identification préalable des personnes concernées. Il est réaffirmé de manière constante que toute procédure de retour ou d'expulsion ne saurait être engagée en cas de doute sur l'identité de la personne concernée, et qu'elle doit s'inscrire strictement dans le respect des droits humains.



La République Démocratique du Congo exprime sa confiance quant à l'issue constructive des échanges techniques, lesquels sont appelés à consolider la coopération migratoire entre Kinshasa et Londres, dans un climat de sérénité et de respect mutuel, au bénéfice du rayonnement et de la solidité des relations bilatérales entre les deux États.