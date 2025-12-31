Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RDC/Royaume-Uni : des concertations sur le retour des ressortissants Congolais en situation irrégulière


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Décembre 2025



RDC/Royaume-Uni : des concertations sur le retour des ressortissants Congolais en situation irrégulière
Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a été officiellement informé, par les canaux diplomatiques, des mesures envisagées par le gouvernement du Royaume-Uni, relatives à l'introduction de restrictions de visas visant les détenteurs de passeports spéciaux congolais.

La République Démocratique du Congo réaffirme son attachement à une gestion concertée des questions migratoires fondée sur le respect mutuel de la souveraineté des États, des droits humains et des législations en vigueur dans les deux pays. À cet effet, des échanges techniques et stratégiques sont engagés et se poursuivent entre les experts du ministère des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, de la Direction Générale de Migration (DGM) et du Home Office Britannique.

Ils s'inscrivent dans un dialogue constructif et structuré visant à examiner de manière continue la situation des ressortissants congolais en séjour irrégulier au Royaume-Uni, et à identifier conjointement des solutions durables, efficaces et mutuellement acceptables.

Dans ce cadre, les discussions ont porté notamment sur les mécanismes d'identification préalable des personnes concernées. Il est réaffirmé de manière constante que toute procédure de retour ou d'expulsion ne saurait être engagée en cas de doute sur l'identité de la personne concernée, et qu'elle doit s'inscrire strictement dans le respect des droits humains.

La République Démocratique du Congo exprime sa confiance quant à l'issue constructive des échanges techniques, lesquels sont appelés à consolider la coopération migratoire entre Kinshasa et Londres, dans un climat de sérénité et de respect mutuel, au bénéfice du rayonnement et de la solidité des relations bilatérales entre les deux États.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/12/2025

Tchad : un faux ancien rebelle comparait pour escroquerie à N’Djamena

Tchad : un faux ancien rebelle comparait pour escroquerie à N’Djamena

Tchad : à Abéché, fin de travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASDEV Tchad : à Abéché, fin de travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASDEV 30/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : nomination de 30 membres du Cadre permanent de dialogue politique (CPDP), pour la majorité et l'opposition

30/12/2025

Tchad : nomination de magistrats à la Cour suprême

30/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter