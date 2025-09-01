Alwihda Info
AFRIQUE

RDC : l’hommage national de la République aux officiers supérieurs tombés au front au Nord-Kivu


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Septembre 2025



RDC : l’hommage national de la République aux officiers supérieurs tombés au front au Nord-Kivu
Au cours d’une double cérémonie organisée lundi dernier, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Peter Cirimwami et le colonel Alexis Rubagisha, décédés au front en janvier et février de cette année, ont reçu l’hommage national de la République.

En présence des chefs des institutions, des membres du gouvernement, des officiers généraux et supérieurs des FARDC, ainsi que des membres de famille des illustres disparus, le président de la République Félix Tshisekedi, accompagné de la Première dame, Denise Nyakeru, s’est incliné devant les deux cercueils couverts du drapeau national.

Le commandant suprême des forces armées a aussi adressé quelques mots de réconfort à l’endroit des membres des familles éplorées. Les deux officiers supérieurs ont été promus, à titre posthume, aux grades de lieutenant-général pour le général Cirimwamu et général de brigade pour le colonel Alexis Rubagisha.

Au cours de la même cérémonie, les deux vaillants soldats, tombés sur le champ d’honneur en plein exercice de leurs fonctions, ont été admis dans l’ordre national « Héros Nationaux Kabila-Lumumba » pour les loyaux services rendus à la nation. En tête de l’escorte funéraire, le chef de l’État a accompagné les dépouilles des deux officiers au cimetière militaire dénommé « Repos du soldat », situé à une cinquantaine des kilomètres dans la commune de N’sele.

Au cours de cette deuxième cérémonie, le commandant de la garde républicaine, le général Ephraim Kabi a pris la parole pour remercier le chef de l’État qui a consacré un cimetière aux soldats. « Repos du Soldat est un champs d’honneur, un sanctuaire de dignité et de reconnaissance éternelle », a dit le général Kabi.



