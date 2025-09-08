Alwihda Info
INTERNATIONAL

RDC : le président Tshisekedi en visite d’Etat au Kazakhstan


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2025



Le président de la République Démocratique du Congo (RDC) Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi matin à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d’État de 48 heures.

Cette première visite au plus haut niveau dans l’histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l’approfondissement de la coopération entre la RDC et ce pays d'Asie centrale, ancienne république soviétique.

Pour cette première rencontre, la ville d’Astana a été bien pavoisée du drapeau tricolore de la RDC, une marque particulière d’accueil pour ce pays intéressé par l’énorme potentiel de la République Démocratique du Congo et convaincu par la vision et le leadership de son chef d’État Félix Tshisekedi.

En plus du cérémonial d’honneur adapté à cette visite d’État, une rencontre au sommet entre le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev et son hôte de marque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura lieu ce mercredi 10 septembre au palais présidentiel d’Akorda.




