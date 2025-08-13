RDC : les États-Unis sanctionnent des acteurs du trafic de minerais liés aux conflits armés dans l’Est du pays

Les États-Unis ont annoncé ce mardi de nouvelles sanctions visant des groupes armés et des acteurs de la chaîne d’approvisionnement impliqués dans l’exploitation illégale des minerais dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).



Le Département du Trésor américain a désigné quatre entités opérant dans la zone minière de Rubaya, région riche en minerais critiques, accusées de produire et de commercer des minerais de conflit au profit de groupes armés.



Cibler l’exploitation illégale et les violences contre les civils

Selon le communiqué du Département d’État, ces sanctions visent non seulement un groupe armé actif dans l’exploitation illégale, recourant notamment au travail forcé et à des violences contre les populations civiles, mais également des sociétés congolaises et chinoises accusées de s’associer à ces groupes pour tirer profit de l’instabilité et piller les ressources naturelles du pays.



« Aucun groupe armé ou acteur commercial ne bénéficiera d’immunité s’il compromet la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC », a déclaré la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, soulignant la détermination des États-Unis à mettre fin à l’exploitation des minerais de conflit dans la région des Grands Lacs.



Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du processus de paix médié par les États-Unis, notamment à travers le Cadre d’intégration économique régionale, qui vise à rapprocher la RDC et le Rwanda pour construire un avenir plus stable et prospère. Le gouvernement américain affirme vouloir soutenir un secteur minier qui contribue à la stabilité durable, au développement économique et à des chaînes d’approvisionnement mondiales fiables en minerais critiques.



Les sanctions ont été prises en vertu du décret présidentiel E.O. 13413, tel qu’amendé, qui autorise des mesures coercitives contre toute personne menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la RDC, notamment par le commerce illicite des ressources naturelles.