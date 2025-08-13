Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RDC : les États-Unis sanctionnent des acteurs du trafic de minerais liés aux conflits armés dans l’Est du pays


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Août 2025



© DeskEco
© DeskEco
Les États-Unis ont annoncé ce mardi de nouvelles sanctions visant des groupes armés et des acteurs de la chaîne d’approvisionnement impliqués dans l’exploitation illégale des minerais dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le Département du Trésor américain a désigné quatre entités opérant dans la zone minière de Rubaya, région riche en minerais critiques, accusées de produire et de commercer des minerais de conflit au profit de groupes armés.

Cibler l’exploitation illégale et les violences contre les civils
Selon le communiqué du Département d’État, ces sanctions visent non seulement un groupe armé actif dans l’exploitation illégale, recourant notamment au travail forcé et à des violences contre les populations civiles, mais également des sociétés congolaises et chinoises accusées de s’associer à ces groupes pour tirer profit de l’instabilité et piller les ressources naturelles du pays.

« Aucun groupe armé ou acteur commercial ne bénéficiera d’immunité s’il compromet la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC », a déclaré la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, soulignant la détermination des États-Unis à mettre fin à l’exploitation des minerais de conflit dans la région des Grands Lacs.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du processus de paix médié par les États-Unis, notamment à travers le Cadre d’intégration économique régionale, qui vise à rapprocher la RDC et le Rwanda pour construire un avenir plus stable et prospère. Le gouvernement américain affirme vouloir soutenir un secteur minier qui contribue à la stabilité durable, au développement économique et à des chaînes d’approvisionnement mondiales fiables en minerais critiques.

Les sanctions ont été prises en vertu du décret présidentiel E.O. 13413, tel qu’amendé, qui autorise des mesures coercitives contre toute personne menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la RDC, notamment par le commerce illicite des ressources naturelles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/08/2025

Tchad : la Fondation FOCHAM distribue des semences agricoles aux femmes productrices du Ouaddaï

Tchad : la Fondation FOCHAM distribue des semences agricoles aux femmes productrices du Ouaddaï

Tchad : la HAMA visite le chantier de son futur siège Tchad : la HAMA visite le chantier de son futur siège 12/08/2025

Populaires

Tchad : nomination d'un Coordonnateur de la Cellule d'appui au Partenariat public-privé

12/08/2025

Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique

12/08/2025

​Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue (avocat)

12/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter