AFRIQUE

Réchauffement Abidjan-Ouagadougou : Dialogue franc entre les chefs de la diplomatie ivoirienne et burkinabè


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


À la demande des autorités ivoiriennes, Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie Traoré, Ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, a reçu en audience ce samedi 6 décembre 2025 à Ouagadougou, Son Excellence Monsieur Adama Dosso, Ministre Délégué ivoirien chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur.


Cette audience traduit la disponibilité du Burkina Faso à favoriser un dialogue franc, serein et constructif avec la République de Côte d'Ivoire. L'engagement est clair : promouvoir une coopération régionale apaisée, fidèle aux relations historiques et humaines profondes unissant les deux peuples.

 

Les deux personnalités ont discuté de l'état actuel des relations bilatérales « en toute franchise et sans langue de bois ». L'objectif partagé est de travailler à renforcer la confiance, dans l'intérêt supérieur des populations des deux pays.
 

 

S.E. Adama Dosso (Ministre ivoirien) : Le Ministre a rappelé la profondeur des liens unissant les deux nations :

« La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso sont comme deux poumons d'un même corps économique et social, liés par l'histoire et la géographie. [...] Nous sommes ici pour que les incompréhensions appartiennent définitivement au passé et que nos relations, jadis un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest, redeviennent ce qu'elles ont été. »



S.E. Karamoko Jean Marie Traoré (Chef de la diplomatie burkinabè) : Le Ministre burkinabè a confirmé l'esprit fraternel de l'échange, guidé par l'intérêt des populations et la vision du Capitaine Ibrahim Traoré :

« Nous nous sommes parlé en frères, avec ouverture et sincérité. Je pense que nous avons posé un pas important, qui doit être approfondi. Il y a un travail de consolidation de la confiance à mener ; nous avons convenu que nos instances diplomatiques travailleront sur ces questions afin que nos deux pays puissent avancer ensemble. »

 

Le Gouvernement burkinabè a réitéré sa détermination à préserver la paix et sa volonté de maintenir un esprit de fraternité et de dialogue envers le peuple ivoirien. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du Chef de l'État, axée sur la responsabilité, la vérité et la souveraineté constructive.

