INTERNATIONAL

Relations Mali–États-Unis : Bamako instaure un visa de réciprocité pour les ressortissants américains


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Octobre 2025


Koulouba, 11 octobre 2025 — Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a annoncé ce samedi une mesure de réciprocité à la suite de la décision des États-Unis d’Amérique d’imposer une caution de visa aux ressortissants maliens.


Selon le communiqué officiel, Washington a mis en place, à compter du 23 octobre 2025, un programme pilote de caution de visa pour les Maliens éligibles aux visas d’affaires (B-1/B-2) ou de tourisme. Ce programme prévoit le versement d’une caution variant entre 5 000 et 10 000 dollars américains pour l’obtention du visa.

Le ministère malien a déploré cette décision unilatérale, estimant qu’elle porte atteinte à l’accord bilatéral de 2005 sur les visas de longue durée à entrées multiples entre les deux pays.



En réponse, Bamako a décidé d’appliquer le principe de réciprocité : les ressortissants américains devront désormais s’acquitter des mêmes conditions et exigences pour obtenir un visa malien.



« Le Mali a toujours collaboré avec les États-Unis d’Amérique dans la lutte contre l’immigration irrégulière, dans le respect du droit et de la dignité humaine », rappelle le communiqué.



Le ministère a également réaffirmé l’engagement du gouvernement malien à poursuivre une coopération constructive avec les États-Unis, fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la souveraineté nationale.


