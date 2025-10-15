Alwihda Info
INTERNATIONAL

Réunion de Rome : le président tchadien appelle à un partenariat global contre le terrorisme


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Octobre 2025



À l’occasion de la réunion de haut niveau du Processus d’Aqaba sur la lutte contre le terrorisme, tenue à Rome, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a livré un message fort en faveur d’une approche holistique de la sécurité.

« La lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et l’émigration clandestine ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille », a-t-il affirmé, soulignant que cette bataille se joue aussi « dans les écoles, dans les campagnes, dans les foyers de jeunesse sans perspective ».

Le Maréchal a insisté sur la nécessité d’intégrer les questions de développement dans la stratégie sécuritaire afin d’éradiquer les causes profondes de l’extrémisme. Dans cette optique, il a présenté le Plan National de Développement – Tchad Connexion 2030, un cadre ambitieux visant à bâtir « un avenir stable, inclusif et prospère », axé sur l’innovation, la gouvernance, les infrastructures et la jeunesse.

Annonçant la tenue d’une Table ronde internationale à Abu Dhabi les 10 et 11 novembre 2025, le chef de l’État a lancé un appel vibrant aux partenaires : « Le Tchad n’a pas besoin de promesses, mais d’un partenariat mutuellement bénéfique. Le développement est le seul rempart efficace et durable contre le terrorisme. »

