Riz paddy : la CEMAC atteint 774 000 tonnes en 2024 grâce au Tchad

Les pays de la CEMAC ont produit 774 300 tonnes de riz paddy en 2024, en hausse de 21% sur un an glissant.



Cette hausse a été portée par le Tchad, dont les volumes sont passés de 224 000 tonnes en 2023 à 347 200 tonnes en 2024, soit une progression de 55 % (+123 200 tonnes). C’est la meilleure performance du pays en six ans, après les pics de 2019 (290 600 t) et 2020 (278 100 t).



Le Cameroun a également contribué à cette dynamique avec une production de 412 900 tonnes de riz paddy en 2024, en hausse de 2,6 % par rapport à 2023. Le pays enregistre ainsi sa meilleure récolte, confirmant une tendance haussière depuis 2019. Mais cette progression reste insuffisante : les importations de riz ont parallèlement atteint 831 337 tonnes, soit +34 % sur un an.



À l’inverse, la République centrafricaine a vu sa production reculer de 100 tonnes pour s’établir à 14 100 tonnes en 2024. S’agissant du Tchad, le rapport ne précise pas les raisons de la forte hausse de la production rizicole en 2024. Mais plusieurs initiatives semblent avoir porté leurs fruits.



On peut citer l’introduction de nouvelles variétés de riz, Orylux 6 et Nerica L19 importées du Bénin, la mise en œuvre du Projet d’appui au développement des infrastructures rurales et de la promotion des chaînes de valeurs agricoles (Padir-CVA) financé par la Banque africaine de développement, ainsi que l’adhésion du pays à la Coalition africaine pour le développement de la riziculture (Card), qui lui apporte un appui technique.



Cette performance reste toutefois insuffisante face à une demande nationale estimée à 450 000 tonnes de riz blanchi. Avec une production couvrant 44,8 % de l’offre régionale mais inférieure aux besoins internes, le Tchad doit importer chaque année 150 000 à 200 000 tonnes pour combler le déficit.



Le gouvernement s’est fixé pour ambition d’atteindre l’autosuffisance. Dans son Programme national de développement "Tchad Connexion", il prévoit de doubler la production agricole d’ici 2030, avec un budget de 1 045 milliards FCFA (1,5 milliard USD). Pour le riz en particulier, la cible est de passer de 220 000 tonnes en 2023 à 1,62 million de tonnes en 2030.



Les efforts se concentreront sur les zones de production stratégiques : les plaines inondables du Logone (Tandjilé et Mayo-Kebbi Est), les zones nord et sud de N’Djamena, ainsi que les nouvelles zones productrices du Salamat et du Lac, identifiées dès 2021 par l’Agence nationale d’appui au développement rural.