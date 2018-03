A McKinsey Global Banking (www.McKinsey.com) publicou hoje um novo relatório sobre a Banca de Retalho Africana – Roaring to Life: Crescimento e inovação na banca de retalho africana (https://goo.gl/grn5ju). O relatório revela que os mercados bancários africanos estão entre os mais interessantes do mundo. O mercado bancário global do continente é o segundo com maior […]

A McKinsey Global Banking (www.McKinsey.com) publicou hoje um novo relatório sobre a Banca de Retalho Africana – Roaring...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...