Russie : La France arraisonne un pétrolier de la « flotte fantôme » russe en Méditerranée

Le ton monte entre Paris et Moscou. Par un message ferme diffusé ce matin, Emmanuel Macron a confirmé l'engagement de la France dans la traque des navires suspects qui permettent à la Russie d'exporter son pétrole malgré l'embargo mondial. L'opération, menée en haute mer, marque une étape concrète dans la lutte contre ce que les experts appellent la « flotte fantôme ».









Une opération multilatérale en Méditerranée

L'arraisonnement ne s'est pas fait de manière isolée. Selon les précisions de l'Élysée, la Marine nationale a agi avec le concours de plusieurs alliés européens et de l'OTAN. Les points clés de l'intervention sont :



Le motif : Soupçon de faux pavillon (dissimulation de l'identité réelle du navire) et violation des sanctions internationales.

Le cadre légal : L'action a été conduite dans le strict respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ( CNUDM ).

La destination : Le navire a été dérouté vers un port sécurisé pour une inspection approfondie.







Le combat contre la « flotte fantôme »

Le président français a été explicite sur la finalité de cette action : « Les activités de la flotte fantôme contribuent au financement de la guerre d’agression contre l’Ukraine ».







La « flotte fantôme » désigne des centaines de pétroliers vieillissants, souvent mal assurés, qui changent de nom et de pavillon pour transporter le brut russe. Outre l'enjeu financier pour le Kremlin, ces navires représentent un risque écologique majeur pour les côtes méditerranéennes en raison de leur état de délabrement.









Vers une intensification des contrôles



Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte. Ce message d'Emmanuel Macron, « Nous ne laisserons rien passer », résonne comme un avertissement aux armateurs et aux intermédiaires qui participent au commerce occulte de l'énergie russe.



Cette interception pourrait marquer le début d'une campagne plus vaste de contrôle systématique des navires suspects traversant les eaux territoriales européennes.

