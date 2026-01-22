Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Russie : La France arraisonne un pétrolier de la « flotte fantôme » russe en Méditerranée


Alwihda Info | Par - 22 Janvier 2026


Dans une déclaration solennelle publiée ce jeudi 22 janvier 2026, le président Emmanuel Macron a annoncé l'interception d'un navire pétrolier russe par la Marine nationale. Cette opération de force vise à briser les réseaux de financement de la guerre en Ukraine et à lutter contre les navires contournant les lois internationales.


Russie : La France arraisonne un pétrolier de la « flotte fantôme » russe en Méditerranée



 

Le ton monte entre Paris et Moscou. Par un message ferme diffusé ce matin, Emmanuel Macron a confirmé l'engagement de la France dans la traque des navires suspects qui permettent à la Russie d'exporter son pétrole malgré l'embargo mondial. L'opération, menée en haute mer, marque une étape concrète dans la lutte contre ce que les experts appellent la « flotte fantôme ».


 

Une opération multilatérale en Méditerranée

 

L'arraisonnement ne s'est pas fait de manière isolée. Selon les précisions de l'Élysée, la Marine nationale a agi avec le concours de plusieurs alliés européens et de l'OTAN. Les points clés de l'intervention sont :

  • Le motif : Soupçon de faux pavillon (dissimulation de l'identité réelle du navire) et violation des sanctions internationales.

  • Le cadre légal : L'action a été conduite dans le strict respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

  • La destination : Le navire a été dérouté vers un port sécurisé pour une inspection approfondie.




Le combat contre la « flotte fantôme »

 

Le président français a été explicite sur la finalité de cette action : « Les activités de la flotte fantôme contribuent au financement de la guerre d’agression contre l’Ukraine ».

 

La « flotte fantôme » désigne des centaines de pétroliers vieillissants, souvent mal assurés, qui changent de nom et de pavillon pour transporter le brut russe. Outre l'enjeu financier pour le Kremlin, ces navires représentent un risque écologique majeur pour les côtes méditerranéennes en raison de leur état de délabrement.




Vers une intensification des contrôles


Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte. Ce message d'Emmanuel Macron, « Nous ne laisserons rien passer », résonne comme un avertissement aux armateurs et aux intermédiaires qui participent au commerce occulte de l'énergie russe.

Cette interception pourrait marquer le début d'une campagne plus vaste de contrôle systématique des navires suspects traversant les eaux territoriales européennes.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/01/2026

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

Tchad : tournée de suivi et d'évaluation du délégué de l’Education nationale du Kanem Tchad : tournée de suivi et d'évaluation du délégué de l’Education nationale du Kanem 21/01/2026

Populaires

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

21/01/2026

Extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba : Ouagadougou salue la coopération judiciaire du Togo

21/01/2026

Tchad : la Fédération de basketball offre des équipements sportifs aux enfants

21/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter