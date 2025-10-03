Rwanda : Le Président Kagame exhorte 1000 nouveaux officiers à la résilience et au service de la nation

L'Appel à la Persévérance et à la Résilience

« Personne ne devrait penser que, simplement parce que nous progressons, il y a place à la complaisance. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, le voyage est encore long. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et cela nécessite encore votre service et votre résilience. »

« Lorsque vous assumez vos rôles, rappelez-vous que le service aux Rwandais est votre premier devoir. Quand vous servez les Rwandais, les gens d'où vous venez, vos frères et sœurs, vous travaillez pour vous-même. »

Le Chef de l'État a mis en garde contre la complaisance, soulignant que malgré les progrès accomplis, le Rwanda n'a pas encore atteint tous ses objectifs.Il a martelé que la jeunesse, en particulier, a encore « tant à donner » pour faire avancer le pays.Le Service aux Rwandais : Premier DevoirLe Président Kagame a rappelé la tradition des RDF de contribuer activement à la construction et au développement de la nation. Il a établi le service aux Rwandais comme le devoir fondamental des nouveaux officiers :Concluant son discours par une marque de confiance, il a souligné l'enjeu des responsabilités qui leur incombent : « L'avenir de notre pays est entre vos mains. Nous voyons votre potentiel, nous l'utilisons au mieux de vos capacités. Nous attendons beaucoup de vous. »