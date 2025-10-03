Alwihda Info
AFRIQUE

Rwanda : Le Président Kagame exhorte 1000 nouveaux officiers à la résilience et au service de la nation


Alwihda Info | Par - 4 Octobre 2025


Le Président Paul Kagame s'est adressé aux 1000 nouveaux officiers des Forces de défense rwandaises (RDF), insistant sur l'importance du service, la nécessité de la résilience et le rôle crucial de l'armée dans le développement national.


L'Appel à la Persévérance et à la Résilience

 
Le Chef de l'État a mis en garde contre la complaisance, soulignant que malgré les progrès accomplis, le Rwanda n'a pas encore atteint tous ses objectifs.

 
« Personne ne devrait penser que, simplement parce que nous progressons, il y a place à la complaisance. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, le voyage est encore long. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et cela nécessite encore votre service et votre résilience. »


Il a martelé que la jeunesse, en particulier, a encore « tant à donner » pour faire avancer le pays.


Le Service aux Rwandais : Premier Devoir
 
Le Président Kagame a rappelé la tradition des RDF de contribuer activement à la construction et au développement de la nation. Il a établi le service aux Rwandais comme le devoir fondamental des nouveaux officiers :
« Lorsque vous assumez vos rôles, rappelez-vous que le service aux Rwandais est votre premier devoir. Quand vous servez les Rwandais, les gens d'où vous venez, vos frères et sœurs, vous travaillez pour vous-même. »


Concluant son discours par une marque de confiance, il a souligné l'enjeu des responsabilités qui leur incombent : « L'avenir de notre pays est entre vos mains. Nous voyons votre potentiel, nous l'utilisons au mieux de vos capacités. Nous attendons beaucoup de vous. »
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


