









AFRIQUE SMIB 2025 : le plateau international dominé par le kenyan et l’Ouganda

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 15 Août 2025



La 20 ème édition du semi-marathon international de Brazzaville (SMIB) a rendu son verdict. Avec un chrono respectivement de 1h04mn32s et de 1h13mn10s, le kenyan Denis Kipkosgei en version masculine et l’ougandaise Ruth Cheptoyek, en version féminine, ont dominé de bout en bout la compétition qui s’est déroulée, ce 14 aout 2025, à Brazzaville à l’occasion des 65 ans de l’indépendance du Congo.

Cette année, le SMIB a célébré ses 20 ans d’existence, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), le sponsor officiel de la compétition, a encore apporté l’énergie du pétrole au sport avec un circuit de course de 21 km100km mesuré officiellement selon les normes internationales en vigueur . Près de 6000 athlètes dont une vingtaine d’athlètes étrangers ont été alignés sur la ligne de départ.



Pour les nationaux tous les 15 départements ont été représentés. Une dizaine d’athlètes congolais, cinq hommes et cinq femmes, grâce au soutien du sponsor officiel (SNPC) ont suivi trois mois de formation à Eldoret, au Kenya, pour renforcer leur endurance et porter haut les couleurs du Congo. Au niveau de la sous-région, 5 pays étaient présents à Brazzaville, à savoir la RDC, le Cameroun, le Tchad, le Gabon et la RCA. Pour le plateau international, la 20 ème édition a réuni les athlètes venus de l’Ethiopie, de l’Ouganda, du Kenya et du Rwanda.



Sur le terrain, la tradition a été respectée. Une fois encore, les athlètes congolais ont mordu la poussière face aux étrangers qui se sont imposés sur le plateau international dès le premier bouclage des 8 premiers kms. Et sans surprise, c’est le Kényan Denis Kipkosgei , en version masculine qui a franchi le premier la ligne d’arrivée avec un chrono de 1h04mn32s. L’ougandais Ezékiel Chepkorom et le rwandais Félicien Muhitira, tenant du titre, avec respectivement un chrono de 1h04mn38s et d’1h4mn 56s, ont complété le tableau du tiercé gagnant.



En version féminine, la logique a été encore respectée et le tiercé gagnant a souri largement aux athlètes des hauts plateaux. Sur la plus haute marche du podium s’est illustrée l’ougandaise Ruth Cheptoyek avec un chrono de 1h13mn 10s. Ses poursuivantes immédiates ont pour noms Frida Hassanatte du Tchad (1h 13min 36 s) et Emeline Imanizayo du Rwanda (1h 17min 00 sec).



Du côté des nationaux, la palme d’or est revenue, en version masculine, à Jean Marie Sametone Matena Libombo qui a bouclé les 21km100 en 1h09mn5s. Il a été talonné de près par Rubin Bindikou et Nelson Mandela Boyoko qui ont affiché respectivement un chrono1h0946s et 1h10mn7s.



En version féminine, Missamou Bafoundissa Léonce Chardevie, la tenante du titre s’est contentée de la 3ème place avec un chrono de 1h17mn20s. Elle a été détrônée par Ladelice Matoumbissa suivie de Cleme Mambeke réalisant pour la première un chrono de 1h16mn30s et pour la deuxième un chrono 1h16mn51s.



Au cours de cette 20 ème édition, l’association sport et loisir (ASEL) partenaire international du SMIB a décerné au président, Denis Sassou N’Guesso, un trophée en bronze de 23 kilos soulignant l’élégance et la noblesse de la presse. Un trophée a été également remis au directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga. Le président du Comité de direction du SMIB, Raymond Ibata, a reçu également un trophée de la part de l’ASEL.



A noter qu’au cours de cette édition, les athlètes ayant occupé le podium chez les nationaux ont vu leurs cagnottes augmentées. Le premier a reçu un chèque de 2 500 000 FCFA, le deuxième 2 000 000 et le troisième 1 500 000, soit une augmentation de 500 000 FCFA.





