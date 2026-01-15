Alwihda Info
TCHAD

Salamat : À Haraze-Mangueigne, le Général Ismat Issakha Acheikh pose les jalons d'une union sacrée


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 16 Janvier 2026


Pour sa première visite officielle depuis sa prise de fonction, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat s'est rendu ce jeudi 15 janvier à Haraze-Mangueigne. Un déplacement placé sous le signe de la sécurité, de la cohésion sociale et de l'urgence de développement.


  Le 15 janvier 2026, le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le Général Ismat Issakha Acheikh, a effectué sa première visite officielle au département de Haraze-Mangueigne. Accompagné de plusieurs responsables militaires et de délégués provinciaux, sa visite souligne l'importance de cette région pour les autorités.

 

À son arrivée, le Général a été chaleureusement accueilli par le Maire Abdoulaye Hassan Chawri, la Secrétaire générale du département, Madame Zara Moussa, ainsi que par des représentants des autorités locales et une population mobilisée. Une importante rencontre a été tenue dans la résidence du Préfet, rassemblant des autorités administratives, des chefs de services déconcentrés de l'État, des conseillers municipaux et des chefs traditionnels.

 

Dans son allocution, le Général Acheikh a abordé plusieurs thèmes cruciaux :
  • Gouvernance Locale: Mise en avant de l'importance d'une gouvernance efficace pour le développement.
  • Sécurité: Appel à renforcer la collaboration entre les chefs traditionnels et les forces de défense, rappelant que le développement durable nécessite d'abord un climat de paix.
  • Développement Socio-Économique et Culturel: Insistance sur la nécessité d'une approche collective pour surmonter les défis du développement, qui, selon lui, présente encore des lacunes importantes.

 

Le Délégué général a lancé un appel solennel aux habitants du département, les incitant à dépasser leurs querelles internes et divergences politiques pour s'engager ensemble vers le développement. Il a souligné que l’unité est essentielle pour progresser et répondre aux attentes de la population.

 

À l’issue de son discours, plusieurs participants ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations, notamment :
  • Éducation: Besoin d'améliorations dans le système éducatif local.
  • Sécurité des Biens et des Personnes: Soucis relatifs à la sécurité dans la région.
  • Consolidation de la Paix: Importance de la paix durable pour permettre le développement local.

 

La visite du Général Ismat Issakha Acheikh à Haraze-Mangueigne a été un moment crucial pour établir un dialogue entre les autorités et la population. Son appel à la paix et à la collaboration s’inscrit dans une démarche de développement durable et collectif, essentielle pour le progrès de la région.


